Hana Vagnerová: Češi se k ženám často chovají jako ke kamarádovi z hospody

Po gymnáziu jste volila mezi Matematicko-fyzikální fakultou, VŠE a DAMU. Byla jste vždycky dobrá i na exaktní vědy?

Byla jsem dobrá na matiku a fyziku. Táta vystudoval matfyz, máma ekonomku a oběma to šlo. Proto myslím, že jsou to geny. Jenže nakonec jsem si došla k tomu, že zůstanu jen u herectví, protože mě zkrátka baví. Na druhou stranu, matematika a fyzika by byly skvělé, protože jsou to obory, které dávají logiku. A celý ostatní život a herectví je něco, co logiku vůbec nemá.

Anorexie, kterou jsem si prošla, je také stav, kdy jdete úplně proti sobě a v podstatě se nesnášíte. Ač je to lepší, pořád s tím bojuju. Hana Vagnerová herečka