Kardiostimulátor? Snad si ho nevybiju za rok, směje se kaskadérka Dvorská

Možná by se můj život dal odvyprávět jako soupis zranění, která jsem utrpěla nejen při sportu,“ vypráví Hanka Dvorská na začátku knihy Život se mnou pěkně cvičí. Přetrhané vazy v koleně, každé rameno operované, zlomené nohy, ruce, obratle i nos.

Když jsme spolu dělaly rozhovor, chystala se zrovna na operaci kolena. „To mám ještě z natáčení v Turecku,“ vzpomíná kaskadérská veteránka. „V Turecku jsme natáčeli příběh z kurdské války. Součástí jedné akce byl výbuch na speciální rampě. Špatně jsem na ni naskočila, neměla jsem nohu dobře zpevněnou. Když přišel náraz zespoda, který mě měl odhodit, přervaly se mi všechny vazy v koleně a kašovitě rozdrtil meniskus. Musela jsem letět do Prahy, kde mě pak čekalo ještě několik reoperací. Nakonec jsem s kolenem ještě patnáct let běhala, ale teď už to dál nejde.“