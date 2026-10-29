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Halloween očima matky: Děti se baví, já dlabu a duchové se smějí

Zuzana Stiboříková
  5:00

Halloween s dětmi? Nejstrašidelnější je představa další povinné zábavy | foto: ChatGPT

Halloween má sice evropské kořeny, ale v dnešní podobě dokáže proměnit i poklidný rodinný život v Řepích v malou americkou noční můru. Dlabání dýní, výroba kostýmů a další povinné radosti nemusí být pro všechny rodiče zábavné. A co když se člověk rozhodne, že se bez nich docela dobře obejde?

Víte, že kromě nároku na soukromí a spánek vás rodičovství připraví také o právo se samostatně rozhodovat? Nejenže minimálně na dalších 18 let rozhodujete za dva a více lidí, ale za svá banální rozhodnutí se zodpovídáte straně, vládě, prarodičům i celému okolí. A tak se kromě otázek celospolečenského významu, jako je porod doma versus v porodnici, musíte dokola obhajovat, proč dáváte přesnídávku s vyšším podílem cukru nebo proč ještě doma nemáte vydlabanou dýni…

Je Halloween jen americký výrobek?

Jako matka se prostě nezavděčíte. Vždycky se najde erudovaný kritik, který ví jistě, jak správně se má dítě vychovávat nebo vzdělávat. V otázce Halloweenu a podzimní výzdoby vůbec se moje mateřská sociální bublina v podstatě rozdělila na dva tábory – správné maminky, které dopřávají dětem zábavu všeho druhu, a správné maminky, které ozubené dýně jednoznačně odmítají stejně jako soby a santaclausovské čepice, které se infiltrují do naší kultury.

Moje sociální nedostatečnost se projevuje i v tom, že se nedokážu přidružit ani k jedné skupině a snažím se tím předvánočním šílenstvím, které vypuká už na podzim, proplout bez výraznějších emocionálních zranění. Období kolem svátku Všech svatých nevyjímaje.

Nejde také tvrdit, že všechno spojované s Halloweenem, k nám přišlo až po sametové revoluci spolu s donuty a lacinými kriminálkami. Už babička vzpomínala, jak za jejího dětství v malé vesničce zapichovali na plot lucerny vyrobené z vyprázdněných dýní či řepy, a v tom případě se těžko dá hovořit o porevolučním vlivu americké kultury.

Halloween totiž nevznikl od základu ve Spojených státech, ale naopak prolínáním původních keltských, křesťanských a evropských lidových zvyků, které místy přežívaly i do minulého století. Jeho současnou podobu Amerika sice ovlivnila, ale nestvořila. Symbolika světla a smrti i vzpomínky na zemřelé ho spojují s našimi dušičkami, ale jinak se historicky rozcházejí.

Co je jack-o’-lantern?

Ikonická podoba halloweenské lucerny je spojována například s irskými legendami o prohnaném Jackovi, který měl podle různých verzí příběhu přelstít ďábla, ale po smrti nenašel místo ani v nebi, ani v pekle. Bloudil proto temnotou se žhavým uhlíkem vloženým do vydlabané kořenové zeleniny.

Proč dáváme za okno halloweenské lucerny?

Jako by nestačilo, že se brzy stmívá a člověk aby se už v šest odpoledne bál vlastního stínu, ještě z balkonů a parapetů vykukují děsivé obličeje. Původní význam byl ale trochu jiný, než pochlubit se sousedům, a lucerny se spojovaly nejen s nadpřirozenými bytostmi, ale také s ochranou domácnosti. Podle starých lidových představ mělo jejich světlo chránit domov před zlými duchy, kteří se v tomto období údajně pohybovali mezi živými.

Lucerny navíc nemusí být jenom strašidelné. Jednou jsem se dekoračně trochu rozvášnila a místo zubatého ksichtu se snažila do dýně vyřezat náměstíčko s hvězdičkami. Nápad jistě poetický, výsledek se nicméně výrazně nelišil od normální nepovedené lucerny, jen pokus o kostel způsobil, že Jackův úsměv byl trochu pokřivený.

Ilustrační foto

Musí být lucerna vyrobená z dýně?

Žádná příručka ani tutoriál na sociálních sítích vás nepřipraví na fakt, že zkrátka nemáte právo nedělat věci, které vás nebaví. Od hraní na schovávanou, přes sbírání zablácených spadaných listů až po shánění ekodýně, aby dítě mělo zábavu při dlabání. Jenže dítě dlabání baví první tři minuty, pak už dloube mě do zadku, protože mu struktura připadá celkem podobná.

A tak si další hodinu dlabu sama, vzteklá a zpocená, zatímco bych tu hromadu mazlavého svinstva s nevzhlednými peckami, nejradši vyhodila. Ale nevyhodím, protože neplýtvám, a další hodinu pak vařím kotel dýňové polévky, ze které dítě sní zhruba dvě lžíce. I já jí mám po třech dnech plné zuby a uvažuju, že hrnec vystrčím za okno ke hnijícímu zbytku lucerny, aby se o ni duchové laskavě postarali.

Kde se ale vzala představa, že „dušičková lucerna“ musí být vyrobená z dýně? Staří Irové prý kdysi vyřezávali obličeje do kořenové zeleniny, například do tuřínu. Britští a irští imigranti pak v Americe přešli na dýně, které byly větší a lépe se vydlabávaly. Není tedy třeba se omezovat na dýni, a pokud dětem nechutná, s chutí do tuřínu!

A až příště přijde v deset hodin večer můj syn s tím, že chce dlabat dýni, nabídnu mu klidně celerovou bulvu s odvoláním na anglosaskou historii anebo rovnou vlastní hlavu, ať mi ji trochu pročistí.

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Halloween klidně, ale beze mě

Samozřejmě halloweenské martyrium nezačíná ani nekončí jednou dýní. Obsahuje shánění, případně šití kostýmů, pečení perníčků s oranžovou polevou, vystřihování netopýrů z černého papíru a jejich instalování po bytě. To, že nesnáším nátlak, děsí mě jakékoli komunální aktivity a coby chronicky přepracovaná samoživitelka nezvládám představu jakékoli činnosti nad úroveň dennodenního boje o přežití, nesmí mé děti nijak ochudit. A už vůbec ne je stigmatizovat jako „nerdy“, kteří jediní nepřinesou do školy halloweensky zdobené muffiny s netopýry z černého marcipánu.

A tak jsem si zařadila tyto aktivity k „povinnému“ vyrábění kuřátek z vaty či věšení blikajících světýlek a dalším intimním povinnostem, na které mají trpělivost a dostatek obětavosti jenom maminky. Tedy někam mezi přebalování, posazování na nočník a v pozdějších letech vysvětlování trigonometrie a nasazování kondomu.

Nebráním dětem, ať si slaví a dlabou, ale sama si v duchu uchovávám podzim jako období spadaného listí, po kterém se moje patní ostruha vznáší jako po obláčku, čas mrazivého ranního vzduchu a tajemného dušičkového kouzla. Nedávám osvětlenou dýňovou lucernu na balkon, aby všichni viděli, že taky zdobíme. Svíčka za oknem je pro mě hlavně vzpomínka na ty, co odešli, a také světýlko naděje, že děti jednou vyrostou a budou si dlabat beze mě.

A až ta blažená doba nastane, budu sentimentálně vzpomínat, jak byly tyhle společné chvíle nad kusem duté zeleniny vlastně krásné.

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