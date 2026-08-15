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Hádky na dovolené. Je lepší se chytnout než trestat tichem, radí terapeut

Tereza Dusová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Idylická dovolená plná souznění? To bývá jen iluze. Stejně jako odpočinek nebo mořský vánek bohužel k dovoleným patří i hádky. Vztahy, ať už partnerské nebo rodinné, se bez hádek neobejdou. Ostatně právě díky nim se „vyčistí vzduch“. Víte, proč jsou častější v době dovolených a jak se při nich chovat?

Psychoterapeutka Eliška Remešová sdílela na Instagramu velmi trefný příspěvek o tom, že k hádkám mezi partnery dochází nejčastěji na dovolené. Prvotní nadšení, že jste jen sami dva, nemusíte nic řešit a můžete si jen dlouze povídat, brzy opadne. Dožene vás stres a únava, které jste v sobě celou dobu před odjezdem potlačovali, a vy snáz vybuchnete.

Kritika bez důvodu

Většina párů má rozdělené role. A plánování dovolené většinou padá zejména na jednoho z partnerů. Pro toho, kdo má itinerář na starosti, je to velmi stresující záležitost. I když je v plánování mistr a baví ho, přeci jen chce, aby byli všichni spokojeni. Pak stačí zmínka o tom, že mohlo být něco jinak nebo líp, a vzniká obrovský problém. Obavy, které daný člověk před cestou měl, se najednou naplňují.

„V psychologii se tomu říká paradox uvolnění. Naše tělo v denním kolotoči jede na adrenalinový dluh. Když konečně nastane klid a bezpečí, systém prostě vypne,“ vysvětluje psychoterapeutka. Tělo tím dává najevo, jak je vyčerpané.

Ke zhoršení nálady všech zúčastněných nemusí dojít až po několika dnech, ale už v průběhu cesty. Období prázdnin je pro dovolenou vůbec nejstresovější.

Letiště jsou přeplněná, na silnicích se tvoří dlouhé kolony a lepší jízdenky do vlaku jsou už vyprodané. K první hádce tudíž může dojít ještě předtím, než si stihnete vybalit kufry. A to bez ohledu na to, jestli za vzniklou situaci vůbec někdo skutečně může.

V běžném životě jsou rodiny (dospělí i jejich děti) zvyklí fungovat podle pravidel a přesně stanoveného harmonogramu. I v něm může docházet k jistým odchylkám, ale stále jste »ve svém«. To v případě hotelu, stanu nebo klidně i chalupy rodičů, odpadá.

Smutek a frustrace místo vysmátých fotek od moře. Co je to letní vyhoření

Když se pak spojí paradox uvolnění s ostatními stresory, hádka je na světě. Nejúčinnější samozřejmě je, pokud dokážete ze vzniklé situace odejít a promluvit si o tom, co vám vadí, s odstupem. To ale vyžaduje velké sebezapření, protože s vámi cloumají emoce. Ale ty do hádek nepatří.

„Co ti je?“
„Nic, co by mi bylo?“

Někteří volí jako obranný mechanismus při hádkách izolaci. Je to stav, kdy se člověk stáhne do sebe a přestane komunikovat. „Izolace neumožňuje vyřešit problém, který nás do této situace dostal. Když se stáhneme do sebe a přestaneme komunikovat, necháváme partnera samotného s jeho frustrací a nevyřešenými otázkami,“ vysvětluje Milan Studnička. Totéž platí o náznacích. Když se vás partner nebo kamarád/ka zeptají, jestli vám něco vadí, nemá smysl zapírat. Naznačování nemá v hádkách místo. V životě je důležité nastavit si hranice, za které nikoho dalšího nepustíte. Jak je ale mají znát, když nebudou vědět, co přesně vám vadí? Mnohem lepší je se pohádat než trestat tichem.

„Když se člověk dostane během komunikace do emoce, nedokáže komunikovat klidně a racionálně,“ tvrdí ve své knize Kniha pro partnery psycholog Milan Studnička. „Když jsme v emocích, často situace zveličujeme, potlačujeme nebo překrucujeme. Pokud jsme rozčílení nebo smutní, můžeme reagovat způsobem, který druhého zraní nebo odcizí,“ doplňuje.

Mnoho lidí se dostane do takové spirály, že místo aby řešili konkrétní problém, smotají dohromady všechny křivdy, kterých se na nich kdy jejich partner dopustil. A to není přínosné ani pro jednu stranu.

Každý dává svou frustraci najevo jinak. Někdo mlčí, jiný třeba křičí. Je to o povaze daného člověka a naučit se reagovat jinak lze jen těžko.

„Agrese je jedním z nejznámějších a nejviditelnějších obranných mechanismů. Funguje tak, že jakmile se dostaneme do napětí nebo stresu, náš první instinkt je reagovat zlostí. Můžeme začít křičet, nadávat, bouchat do stolu nebo dělat jiné impulzivní věci, které mají za cíl uvolnit vnitřní napětí,“ popisuje Studnička.

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Agrese podle něj ale nemusí být vždy takto očividná. Může být i skrytá, schovaná za ironické poznámky nebo sarkastické připomínky, které působí jako nevinné žerty, ale ve skutečnosti jsou plné zloby.

V ideálním světě by se lidé nehádali. Realita je ale jiná a právě období dovolených vytváří pro konflikty ideální podmínky. Neznamená to však, že je váš vztah v krizi. Často jde jen o důsledek únavy, stresu a změny zaběhnutého režimu.

Nenechte si proto konflikty pokazit zasloužený odpočinek. A pokud už emoce převládnou? Omluva bývá mnohdy tím nejlepším krokem zpět k pohodové dovolené.

Ilustrační snímek

Pravidla správné hádky

  • Řešte jen problém. Smyslem hádky by mělo být vyřešení konkrétní situace. Jakmile se pozornost přesune na hodnocení charakteru, schopností nebo povahy druhého člověka, spor se obvykle vyostří.
  • Držte se jednoho tématu. Úspěšná hádka řeší jednu konkrétní věc. Přidávání dalších problémů, starých křivd nebo nesouvisejících událostí vede k nepřehledné diskusi, ve které se původní problém často úplně ztratí.
  • Neveďte monolog. Konflikt není pouze prostor pro vyjádření vlastního názoru. Důležitou součástí je snaha pochopit pohled druhé strany. Aktivní naslouchání pomáhá odhalit skutečnou příčinu sporu a snižuje riziko nedorozumění.
  • Emoce pod kontrolou. Silné emoce mohou být přirozenou součástí hádky, ale pokud převládnou, schopnost racionálně uvažovat výrazně klesá.
  • Fakta vs. domněnky. Neutvářejte si vlastní realitu, držte se té pravé.

Hádáte se na dovolené?

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