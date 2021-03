Zbláznili se oni, nebo my? Díky covidu objevujeme vlastní absurditu

Než jsem začal psát o tom, jak naše rodiny rozhádal covid, nadnesl jsem před známými na Facebooku, co oni na to. Občas to pro orientaci v problému dělávám. Ale ještě nikdy se mi nesešlo na žádné téma tolik postřehů. Už několikátý den poslouchám a pročítám si příběhy, jak tuhle tchyně zatloukla, že má pozitivní test, protože nechtěla zrušit narozeninovou oslavu. Nebo že tchán s tchyní před Vánocemi zalhali, že byli na testech – na které ve skutečnosti nešli.