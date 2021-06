Stop, rozdýchat, načasovat, dořešit. Pravidla hádek, aby vztah netrpěl

Pokud vám nějaký pár tvrdí, že se nikdy nehádali, je to divné až podezřelé a podle odborníků to může o lecčems ve vztahu vypovídat. „Například, že se jeden z nich výměny názorů a hádky bojí natolik, že raději problémy ´zametá pod koberec´, a tím pádem se u nich navenek neřeší. Napětí však – minimálně v jednom z nich – stoupá a vztah trpí,“ vysvětluje zkušená párová psycholožka Jitka Douchová. Hromadění kostlivců ve skříni je podle ní jako nebezpečná výbušnina čekající v budoucnu na destruktivní odpal. „Asi jako dlouhodobě nestrávené špatné sousto v žaludku, které postupně udělá z člověka pacienta. Ve vztahovém kontextu se stává pacientem vztah partnerů,“ varuje Douchová.



Zdánlivě se zdá, že kdyby se neshody vždy dařily vyřešit partnerským dialogem, bylo by to zcela ideální. „Jenže takový vztah by byl ´sterilní´, myslí si párová terapeutka Jitka Douchová a dodává, že do kvalitního dobrého a silného vztahu emoce patří - nejen ty pozitivní.