Prezidentka Gruzie: Nečinnost Evropy umožnila Putinovi stát se tím, čím je

„Jsme součástí rodiny,“ apelovala na unii začátkem března v Bruselu. Bývalé sovětské republiky – Gruzie, Moldávie a nyní těžce zkoušená Ukrajina – deklarovaly zájem stát se členy EU v rámci iniciativy Východní partnerství mezi sebou navzájem uzavřenými smlouvami o obchodu a integraci.

Pokud jde o současnou brutální agresi Ruska, vyjadřuje Zurabišviliová plnou podporu Ukrajině a její země, která má s ruskou okupací poměrně nedávné zkušenosti, se obává, že se stane dalším terčem Putinovy touhy po „denacifikaci.“ Zurabišviliová je první ženou, která kdy stála v čele státu, jemuž Rusko okupuje 20 % území.

„Ukrajina bojuje za nás za všechny,“ řekla v Bruselu při příležitosti setkání s Ursulou von der Leyenovou listu The Financial Times. A dodala, že dlouhé otálení s přijetím země do společenství dodalo Putinovi odvahy k rozpoutání války, překračování Ženevských konvencí a páchání masových vražd svých i ukrajinských občanů.

Proces přijímání nových států do Evropské unie je v případě států východní Evropy poměrně zdlouhavý. Chorvatsko například čekalo na vstup do společenství 10 let.

Přestaňte nás přehlížet, prosím

Kavkazská republika byla přitom kdysi vzorovým adeptem, ukázkou živé demokracie a západní perspektivy, v posledních letech však ztratila kredit kvůli rozpadu opozice a údajně zmanipulovaným volbám. Putinova agrese znovu zažehla konflikt o gruzínskou demokracii.

Zurabišviliová ve své řeči ocenila přítomnost „silné Evropy“ v návaznosti na Putinovu invazi na Ukrajinu, ale neodpustila si poznámku, že to samé se bohužel její zemi v roce 2008 a ani Krymu v roce 2014 nedostalo. „To pravděpodobně vedlo k tomu, že se z Putina stalo to, co se z něj stalo,“ řekla.

V červnu roku 2019 vypukly v hlavním městě čtyřmilionové země demonstrace, západem vychovaná žena, která není zvyklá ohýbat hřbet před patriarchy, označila Rusko za nepřítele a okupanta. Mluvila taky, stejně jako se mluví často v České republice, o páté koloně, kterou Rusko manipuluje gruzínské občany.

Nikdy to nefungovalo

Narodila se v roce 1952 v Paříží do gruzínské rodiny politických emigrantů. Její otec byl vůdcem gruzínské diaspory ve Francii. Působila jako francouzská velvyslankyně v Gruzii a od prosince 2018 slouží jako první gruzínská prezidentka.

V letech 2004 až 2005 byla Salome Zurabišviliová ministryní zahraničních věcí Gruzie. Během svého působení na ministerstvu vyjednala dohodu, která vedla ke stažení ruských sil z gruzínského vnitrozemí. Pracovala také v Bezpečnostním výboru OSN, konkrétně v Komisi pro sankce vůči Íránu.

„Vždycky tady byla myšlenka, že pokud chcete vyjít s Ruskem, musíte mu ustoupit, nechat ho vyhrát. Jenže to nikdy nefungovalo. Teď už si to uvědomuji,“ řekla také.

Po její návštěvě v Bruselu se nechal prezident Evropské rady Charles Michel slyšet, že „EU rozumí velmi dobře tomu, že je velmi důležité ujistit se, že vazby mezi Gruzií a Evropskou unií jsou viditelné a mají reálný dopad na život gruzínských lidí“.

„Čekáme stejně dlouho jako Ukrajina. Jsme na té samé cestě a mělo by se s námi počítat. Neměli bychom zůstat bez povšimnutí,“ dodává prezidentka hovořící pěti jazyky.