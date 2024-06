Cukroval, a pak zmizel jako duch. Zraňující ghosting posiluje randění na síti

Duchové a zombies

Jedna z mých známých mi nedávno shrnula další nezdařený pokus o vztah: „Psali jsme si nádherné zprávy několik týdnů, už jsme se i párkrát potkali. Bylo nám spolu fakt hezky a denně jsem měla na telefonu několik zpráv. Od milého přání krásného dne a dobrého rána přes vyznání lásky po legrační banality, které se mnou chtěl sdílet. Vše šlo hladce, ale najednou se přestal ozývat. Zničeho nic, nenastala hádka, nedorozumění, nic, po čem by taková reakce následovala. Setkání už odkládal a párkrát jen zareagoval na mé SMS, ale reakce byly takové nejasné. Pak přestal zvedat telefon úplně a už mi neodpověděl, prostě se mi ze života bez vysvětlení vypařil,“ posteskla si.

To, co popsala, je způsob komunikace starý jako lidstvo samo. Ovšem právě online seznamování a komunikace po telefonech udělaly z ghostingu rozšířený fenomén, který si prožije stále větší množství lidí.

„Je to situace, kdy jsme s někým v komunikaci a ten člověk z naší komunikace jednoduše zmizí, stane se z něj takzvaný duch (anglicky ghost, odtud termín ghosting – pozn. redakce). Podobným termínem je takzvaný zombeeing. Popisuje jev, kdy nám člověk na nějakou dobu ze života zcela zmizí, mohou to být týdny, měsíce, nebo i roky... a pak najednou olikuje váš příběh, vaši fotku, vrátí se do komunikace bez toho, aniž by vysvětlil, co se stalo. A tváří se, že se nic neděje,“ upřesnila termíny psychoterapeutka a lektorka z Institutu Moderní láska Ema Sikora.