Stáří je dobré tak pro starou Belu, říkává moje babička, a jelikož není Bela, předpokládám, že by se ráda dobrovolně několika svých let vzdala. Mohla bych napsat, že vím, jak se cítí, ale nebyla by to pravda. Nikdo z nás nevíme, co prožívají ostatní, dokud si to nezažijeme sami. Proto někteří muži nikdy nepochopí, jaké to je rodit, stejně jako některé ženy, proč jít na jedno znamená vrátit se minimálně po čtyřech.

Vtom do místnosti vejde další zaměstnankyně, aby informovala kolegyně o incidentu, který se stal devadesátiletému klientovi. „Nastupoval asi tak, že se to řidiči zdálo příliš pomalu, tak ho skřípnul do dveří. Pán vypadl na chodník a je dost potlučený.“