Jak se vyvíjí gentlemanství? Je pro něj v dnešní době ještě místo?

Před pár lety rozčeřila hladinu českých sociálních sítí hromadná hádka, jestli je pro ženu ponižující, když jí muž při vstupu do místnosti otevře dveře. Ačkoli většina lidí nechápala, kde je problém, našlo se pár žen, které to uráží. Vysvětlovaly to zhruba tímto způsobem: Když vám chlap dělá tyto drobné službičky, vlastně tím dává najevo, že jste ta slabší, která potřebuje pomoc, a on je neohrožený pán tvorstva, který vám blahosklonně tu pomocnou ruku nabídne.