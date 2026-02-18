Mladí, nudní a usedlí? Proč se generace Z nebaví a jak doopravdy tráví čas

Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Johana Křížková
Nejmladším je čtrnáct let, nejstarším devětadvacet. Příslušníci generace Z jsou tedy v nejlepších letech na zábavu, pařby a bujaré večírky. Ve skutečnosti se jim ovšem mileniálové posmívají, že jsou nudní a vysedávají doma. A generace jejich rodičů si nedělá starosti, v kolik se v noci vrátí, ale jestli vůbec někdy vytáhnou paty z domova. Jsou „zetka“ opravdu tak divná, nebo jen klamou tělem?

Nejdřív ze všeho si pojďme říct, že tato generace náctiletých a dvacátníků to nemá v životě zrovna lehké. V době, kdy se měli začít stavět na vlastní nohy, dělat „bordel“ a balit na diskotékách své vrstevníky, seděli místo ve škole nebo v práci doma u monitoru a ven chodili v roušce.

Období covidové pandemie a s ní souvisejících restrikcí se podepsalo nejen na jejich duševním zdraví, ale taky na tom, jak po letech tráví volný čas a jak přistupují ke svému tělu.

Na rozdíl od kouření cigaret se zdá, že experimentování s lehkými drogami nebo jejich občasné užívání je v generaci Z rozšířenější.

