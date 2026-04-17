„Zetka“ jsou první generací, která vyrůstala v prostředí neustálého připojení. Mobilní telefon je pro ně přirozeným prodloužením ruky a digitální komunikace každodenní realitou. Přesto právě oni začínají pochybovat o tom, že online svět je tím nejvhodnějším místem pro hledání lásky.
Mladí lidé z generace Z se digitálnímu randění nebrání, více než polovina z nich je někdy vyzkoušela. Jenže právě tato zkušenost vede k rostoucí skepsi. Například z nedávno publikovaných dat online platformy Gitnux vyplynulo, že 62 % dospělých příslušníků generace Z už někdy použilo online seznamku, ale jen 27 % z nich si myslí, že jde o efektivní cestu, jak získat trvalý vztah.
Mladí lidé jsou si vědomi toho, že aplikace generují množství kontaktů, ale jen minimum z nich skutečně za něco stojí. Vnímají tak e-seznamky spíš jako experiment, krátkodobou zábavu nebo doplněk, ne jako cestu k lásce. Podle studie zveřejněné v deníku The Sun pokládá 70 % generace Z randění prostřednictvím seznamek za povrchnější. Místo reálného života jim připomíná spíše hru na něco.