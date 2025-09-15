Alternativní formy vztahu, otevřenost v sexu. Generace Z má v lásce vlastní pravidla

Sex je tolik netankuje, nechtějí se vázat a genderovou a sexuální identitu považují za prostor k experimentování. Jsou neustále online a vztahy navazují hlavně digitálně. Opravdu? Jak to skutečně mají mladí dospělí s partnerstvím a intimitou?

„Přesvědčení, že rozvod je příšerná věc, považuju za velký omyl. Není. Když to mezi partnery přestane fungovat, je lepší se rozejít. Zůstávat spolu kvůli dětem je totální nesmysl. Pokud vztah mezi rodiči vyhnil a oni se jen víc a víc nesnášejí, je život v takovém prostředí pro děti doslova peklo,“ míní třiadvacetiletá Anna.

Tahle generace není ani antisexuální, ani plná strašpytlů, kteří vezmou do zaječích, jakmile začne jít do tuhého a ve vztahu to vypadá na něco vážnějšího. Pouze dávají přednost kvalitě před kvantitou, a to v lásce i v sexu.

15. září 2025

