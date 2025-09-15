„Přesvědčení, že rozvod je příšerná věc, považuju za velký omyl. Není. Když to mezi partnery přestane fungovat, je lepší se rozejít. Zůstávat spolu kvůli dětem je totální nesmysl. Pokud vztah mezi rodiči vyhnil a oni se jen víc a víc nesnášejí, je život v takovém prostředí pro děti doslova peklo,“ míní třiadvacetiletá Anna.
Tahle generace není ani antisexuální, ani plná strašpytlů, kteří vezmou do zaječích, jakmile začne jít do tuhého a ve vztahu to vypadá na něco vážnějšího. Pouze dávají přednost kvalitě před kvantitou, a to v lásce i v sexu.