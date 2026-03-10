Kde se stala chyba? Mladí muži z generace Z odmítají rovnost a chtějí moc

Natálie Veselá
Nový globální průzkum ukazuje, že mezi mladými muži a chlapci vzrůstá znepokojující trend. Zastávají tradičnější a konzervativnější názory na genderové role než starší generace. Téměř třetina z dotazovaných 23 tisíc mužů a chlapců z generace Z si myslí, že by manželka měla poslouchat svého manžela, 21 % z nich také věří, že podílet se na péči o děti k mužnosti nepatří.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Podle průzkumu, který probíhal ve 29 zemích po celém světě, uvedla také třetina mužů z generace Z, že by manžel měl mít poslední slovo při důležitých rodinných rozhodnutích.

Průzkum zjistil, že muži z generace Z (narození 1997–2012) mají dvakrát větší pravděpodobnost než muži z generace baby boomers (narození 1946–1964) zastávat tradiční názory na rozhodování v manželství.

Muži pod tlakem manosféry i vlastních obav. Kde se bere toxická maskulinita

Ve starší skupině totiž souhlasilo s tvrzením, že by manželka měla vždy poslouchat svého manžela, pouze 13 % mužů. Mezi ženami souhlasilo 18 % žen z generace Z a 6 % žen z generace baby boomers. Nejčastěji s tímto tvrzením souhlasili lidé obou pohlaví v Indonésii (66 %) a Malajsii (60 %). Pro srovnání, v USA to bylo 23 % a ve Velké Británii 13 %.

Rovnost? To po nás nemůžete chtít

Každoroční průzkum mezi lidmi staršími 16 let, který provedly společnosti Ipsos a Global Institute for Women’s Leadership na King’s College London, odhalil výrazné rozdíly v názorech různých generací mužů na genderové role:

  • Téměř čtvrtina (24 %) mužů z generace Z si myslí, že by ženy neměly působit příliš nezávisle nebo soběstačně, zatímco mezi muži z generace baby boomers tento názor zastává 12 %.
  • Postoje k sexuálním normám se mezi generacemi také výrazně liší: 21 % mužů z generace Z si myslí, že „opravdová žena“ by nikdy neměla iniciovat sex, zatímco mezi muži z generace baby boomers si to myslí pouze ze 7 %.
  • Víc než polovina (59 %) mužů z generace Z uvedla, že se od mužů očekává příliš mnoho, pokud jde o podporu rovnosti, zatímco mezi muži z generace baby boomers to uvedlo 45 %. U žen to bylo 41 % u generace Z a 30 % u baby boomers.


Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Krimplenové šaty i manšestrová saka. Co jsme nosili za socíku nejen na MDŽ

Generální tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR Gustáv Husák přijal 5. března 1981...

Ačkoli oslavy MDŽ v socialistickém Československu bývaly především propagandistickým nástrojem režimu, pro mnoho žen byly příležitostí hodit se do gala a zajít ke kadeřnici. A to i v případě, že se...

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?

Hvězdy, které zatočily s obezitou.

Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...

Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině

Amit Garg

Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...

Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo

Helena (27) na začátku Extrémních proměn vážila 171 kilogramů. Již dlouho...

Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...

Roztroušená skleróza mi změnila život k lepšímu, říká pacient

Ilustrační fotografie

Diagnóza roztroušené sklerózy bývá pro mnoho lidí šokem. Michal Janků ji ale vnímá jako zlom, který mu paradoxně pomohl změnit život k lepšímu. Po stanovení diagnózy zhubl, začal víc pečovat o své...

10. března 2026

Sýr, smoothie, pesto nebo losos. Toto jsou skryté kalorické bomby

Hubnutí s Ozempicem nemusí být běh na dlouhou trať.

Snažíte se stravovat vyváženě, ale vaše váha i přes všechnu snahu neklesá? Pak je nejspíš váš jídelníček plný potravin, které jsou skrytou kalorickou pastí. Pojeďme je najít

10. března 2026

V čem vykročit do jara? Hlavní je pohodlí, letos nezapomeňte na zdobení

Deichmann, cena 1099 Kč

I když to tak za okny možná ještě nevypadá, zaklepe na dveře dřív, než se nadějete. A nastane čas vyměnit kozačky za novou obuv. Už ji doma máte, nebo se necháte inspirovat?

10. března 2026

Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách...

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují....

10. března 2026

Kde se stala chyba? Mladí muži z generace Z odmítají rovnost a chtějí moc

Ilustrační snímek

Nový globální průzkum ukazuje, že mezi mladými muži a chlapci vzrůstá znepokojující trend. Zastávají tradičnější a konzervativnější názory na genderové role než starší generace. Téměř třetina z...

10. března 2026

Za oblečení ve virtuálním světě jsou lidé ochotni dát tisíce, popisuje odbornice

Premium
Julie Slavík je absolventka oborů sociologie, ekonomie a veřejná a sociální...

Digitální svět plný avatarů, kteří chodí na nákupy a ve volném čase bojují s draky. Prostor, kde můžete být princeznou i houbičkou na nádobí. Jestli se ve virtuální realitě někdo vyzná, je to Julie...

9. března 2026

Transgender žena tetuje vážně nemocné, lidé jsou nadšení

Lily Lu

Vzhled transgender tatérky Lily Lu mnohé děsí. Kdo ji zná, ví, že je to dobrá duše. Ráda pomáhá lidem, kteří jsou například po rakovině prsu a potřebují tetovat bradavky. Často tetuje zadarmo a...

9. března 2026  10:53

Sexy dvojčata dobývají svět, bodují ve světě fitness

Sexy dvojčata díky svým postavám válí.

Dvojčata Jen a Lu Westovy z Velké Británie sdílí se svými fanoušky cestu za lepším já, která už je lemovaná mnoha jejich úspěchy. Než se obě vypracovaly a sklízely úspěchy na soutěžích v...

9. března 2026  8:25

Proč vitamín D nestačí? Klíčem k imunitě i zdravým cévám je správná synergie

Ve spolupráci
Vitamín D3 a K2 patří k sobě.

V posledních letech se o něm mluví jako o zázraku, přesto se odhaduje, že naprostá většina populace v našem podnebném pásmu trpí stavem, který označujeme jako nedostatek vitamínu D. Tento nutrient...

9. března 2026

Týdenní horoskop od 9. března: Komu hrozí hádka a kdo zažije románek

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

9. března 2026

Tichý zánět v těle: jak ho zklidnit správným jídlem a vrátit energii

Aby emoční detox skutečně fungoval, musí se ho člověk nejprve naučit přijímat....

Chronický zánět je neviditelný nepřítel, který může způsobovat únavu, bolesti kloubů i zažívací potíže. Naštěstí moderní výživa nabízí potraviny, které účinně tlumí zánětlivé procesy – od kurkumy a...

9. března 2026

Příběh Lindy: Náš vztah skřípal, ale svatbu jsme nezrušili. Byla to chyba?

Ilustrační snímek

S Lukášem jsme spolu chodili s jednou přestávkou asi pět let. Poznali jsme se v mé bývalé práci a dali jsme to dohromady ne z velké lásky, ale protože nám to nějak dávalo smysl. Oběma nám v té době...

9. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.