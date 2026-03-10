Podle průzkumu, který probíhal ve 29 zemích po celém světě, uvedla také třetina mužů z generace Z, že by manžel měl mít poslední slovo při důležitých rodinných rozhodnutích.
Průzkum zjistil, že muži z generace Z (narození 1997–2012) mají dvakrát větší pravděpodobnost než muži z generace baby boomers (narození 1946–1964) zastávat tradiční názory na rozhodování v manželství.
Muži pod tlakem manosféry i vlastních obav. Kde se bere toxická maskulinita
Ve starší skupině totiž souhlasilo s tvrzením, že by manželka měla vždy poslouchat svého manžela, pouze 13 % mužů. Mezi ženami souhlasilo 18 % žen z generace Z a 6 % žen z generace baby boomers. Nejčastěji s tímto tvrzením souhlasili lidé obou pohlaví v Indonésii (66 %) a Malajsii (60 %). Pro srovnání, v USA to bylo 23 % a ve Velké Británii 13 %.
Rovnost? To po nás nemůžete chtít
Každoroční průzkum mezi lidmi staršími 16 let, který provedly společnosti Ipsos a Global Institute for Women’s Leadership na King’s College London, odhalil výrazné rozdíly v názorech různých generací mužů na genderové role:
- Téměř čtvrtina (24 %) mužů z generace Z si myslí, že by ženy neměly působit příliš nezávisle nebo soběstačně, zatímco mezi muži z generace baby boomers tento názor zastává 12 %.
- Postoje k sexuálním normám se mezi generacemi také výrazně liší: 21 % mužů z generace Z si myslí, že „opravdová žena“ by nikdy neměla iniciovat sex, zatímco mezi muži z generace baby boomers si to myslí pouze ze 7 %.
- Víc než polovina (59 %) mužů z generace Z uvedla, že se od mužů očekává příliš mnoho, pokud jde o podporu rovnosti, zatímco mezi muži z generace baby boomers to uvedlo 45 %. U žen to bylo 41 % u generace Z a 30 % u baby boomers.