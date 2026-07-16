Mezi slavné představitele tohoto archetypu patří například herec Tom Holland, novomanžel Zendayi, který je na červeném koberci viditelně nadšený pokaždé, když svou ženu spatří. Podobně je vnímán i partner zpěvačky jménem Dua Lipa, herec Callum Turner, jehož média zachytila při tanci pod Eiffelovou věží.
Za „zlatého retrívra“ bývá označován také partner Taylor Swift, hráč amerického fotbalu Travis Kelce, jehož bezmezná náklonnost ke zpěvačce si získala přízeň i jednoho z nejvášnivějších fanouškovských táborů na světě.
Čestné zmínky si vysloužili také herec Pedro Pascal, představitel Kena z filmu Barbie Ryan Gosling nebo – možná překvapivě – princ Harry. Na TikToku bývá popisován jako přátelský, společenský a dobře „vycvičitelný“, zatímco jeho manželka Meghan, vévodkyně ze Sussexu bývá tiktokovými experty označována za pravý opak – za „černou kočku“, tedy tajemnou, nezávislou a lehce odtažitou osobnost.