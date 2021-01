Generací Z to nekončí. Jak si rozumějí tradicionálové s alfami?

Dožíváme se vyššího věku a do důchodu chodíme stále později. Takže ano, i to je jeden z důvodů, proč v současné době žije tolik různých generací. Ale nejen to. Společnost jede v ohromně rychlém tempu. Do toho s sebou modernizace a vývoj technologií nesou odlišné dovednosti, ale i odlišný způsob vnímání. Na jednom pracovišti se tak můžete potkat s příslušníky až pěti generací. Pravděpodobně budete mít jiné hodnoty, životní styl, pracovní návyky, motivaci, cíle atd. Říká se tomu mezigenerační propasti. A překročit je, obejít, nebo dokonce přes ně postavit most je docela fuška.