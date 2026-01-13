Generace alfa a beta navazují na generace X, Y (pro tu se vžil spíš název mileniálové) a Z. Pojmenování zavedl australský výzkumník Mark McCrindle, který se zaměřuje na demografii a budoucí společenský vývoj.
„K řecké abecedě jsme přešli i proto, abychom vyjádřili, že lidé z těchto generací vyrůstají v novém a zcela odlišném světě,“ uvádí agentura McCrindle. Hlavní rozdíl je nasnadě: dnešní děti jsou od narození obklopené digitálními technologiemi. To nikdo z jejich předchůdců nezažil.
Vyrůstání v techno světě
„Bety“ čeká dospívání v prostředí, kde se budou stírat hranice mezi digitálním a skutečným životem. Už generace alfa, narozená zhruba mezi lety 2010 a 2024, prožívá dětství v době prudkého rozvoje „chytrých“ technologií, umělé inteligence, algoritmů a automatizací. V éře generace beta budou tyto novinky všudypřítomné.
Generace beta
Výzkumníci odhadují, že každodenní život generace beta bude zahrnovat autonomní dopravu, nositelnou elektroniku zaměřenou na zdraví nebo virtuální realitu. Technologie, které nás dnes ještě dokážou překvapit, budou běžným standardem. Přesně zacílené algoritmy pak budou řídit reklamu a spotřebitelské chování, ale i vzdělávání nebo sociální interakce.
Vlastní mobil? Až později
Jak budou na rapidní vývoj reagovat rodiče z řad mileniálů a generace Z? „V dnešním pojetí rodičovství hrají technologie dvojí roli,“ upozorňuje agentura McCrindle. „Na jednu stranu je rodiče využívají jako nástroj pro vzdělávání i zábavu a do života svých dětí je často zapojují už odmalička. Zároveň si však uvědomují možná rizika a snaží se vyvažovat čas u obrazovek například pobytem venku nebo osobním kontaktem.“
Zatímco rodiče z generace mileniálů mají větší tendenci sdílet životy svých dětí na sociálních sítích, „zetka“ jsou v tomto ohledu o něco opatrnější. Mladí rodiče z generace Z navíc kladou ještě větší důraz na online bezpečnost a častěji oddalují věk, kdy dětem dovolí, aby digitální zařízení používaly samy bez jejich dohledu.
Ochrana přírody bude nutností
Generace beta se rodí do světa, který čelí celé řadě globálních změn a výzev. Jak reagovat na klimatickou krizi? Máme ještě čas ji zvrátit, nebo alespoň zpomalit? Čeká nás nové „stěhování národů“? A co znamená rostoucí koncentrace lidí ve městech pro společnost i přírodu?
„Udržitelnost už nebude jen preferovanou volbou, ale nutností,“ tvrdí výzkumníci. Generace, kterou vychovávají mileniálové a starší příslušníci generace Z, podle nich zdědí hodnoty, jako je schopnost adaptace, důraz na ekologii a spolupráci napříč společností. Inovace pro ni nebudou jen cestou k pohodlnějšímu životu, ale i nezbytným nástrojem k tomu, aby mohla řešit palčivé problémy své doby.
Vztahy se změní, ale nezmizí
Mezilidské vztahy budou pro generaci beta nadále důležité, i když budou vypadat jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Digitální interakce nebudou jen doplňkem k těm skutečným, ale spíš výchozím bodem – pro přátelství, seznamování, práci i vzdělávání.
„Bety“ by se zato mohly naučit lépe chránit vlastní data. Starší generace jsou zvyklé, že jejich digitální identita aspoň do určité míry odpovídá té skutečné. Pro ty nejmladší už může jít o dvě zcela rozdílné věci.
„Pro generaci beta bude klíčové nacházet rovnováhu mezi možností propojit se s kýmkoli na světě a vyjádřením vlastní individuality,“ píše McCrindle. „Promění se způsob, jakým chápeme pojem sounáležitost, a osobní vztahy budou ještě úžeji propojené s budováním celosvětových digitálních komunit.“
Co bude dál?
Po generacích alfa a beta by měly následovat gama (lidé narození v letech 2040–2054), delta (2055–2069) a tak dále. Zatímco u starších generací nebyly hranice vždycky jednoznačné, vědci věří, že standardizovaná forma po 15 letech usnadní další demografický výzkum, srovnání i předpovědi do budoucna.
První generace označené řeckou abecedou přicházejí do světa, jaký jsme dosud neznali. Čeká je každodenní život s AI, chytrými technologiemi a digitálními nástroji – a zároveň výzva zachovat si lidskost a zodpovědný přístup k druhým a k planetě.