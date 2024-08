Moc fotbalistek se po mateřské nevrátí, říká reprezentantka Gabriela Šlajsová

Kdy jste dostala první kopačky?

Fotbal jsem začala hrát ve svých šesti letech. Na nohou jsem tehdy nosila obyčejné tenisky, protože rodiče nevěděli, jestli si to ještě nerozmyslím. Ale to se rozhodně nestalo. Bavil mě i klučičí kolektiv, ve kterém jsem trénovala až do třinácti let. Za klučičí průpravu jsem byla moc ráda, troufám si říct, že mi to dalo více, než kdybych začala trénovat jen v ryze holčičím týmu. Byla tam určitě větší soutěživost a motivace. Samozřejmě se mi líbil i pocit jedinečnosti, kdy si mě kluci hýčkali.

Nikdy v životě by mě nenapadlo, že se s fotbalem dostanu do Ameriky nebo do Austrálie. Je to velký úspěch, na který budu vzpomínat celý život.