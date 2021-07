Rasově ovlivněné je i americké zdravotnictví, říká druhá nejrychlejší žena světa

Je jí 24 a má toho za sebou víc, než většina z nás kdy dosáhne. A mnohem víc jí čeká.

Poté, co uviděla na tabuli čas svůj nový osobní rekord, řekla: „Úplně to změnilo můj pohled na sebe coby běžkyni. Jsem v šoku. Snila jsem o tom, že pojedu na olympiádu, ne že vyhraju kvalifikaci a zlomím svůj osobák. Teď, když se mi to povedlo, budu muset přehodnotit své cíle.“

Zaběhnout 200 metrů pod 22 sekund se jí nikdy předtím nepodařilo. Ale takových obratů zažila mladá atletka ve svém životě už dost.