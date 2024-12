Bolest žen se mnohem víc zlehčuje, říká populární fyzioterapeutka Čejková

Naživo působíte křehce, až plaše. Není pro vás těžké vystupovat na sítích?

Odmalička jsem se ráda fotila, s kamarádkou jsme jen tak pro sebe natáčely reklamy a různé pořady. Vždycky mě to před kamerou bavilo. Co mě ale pak nebavilo – opakovat klientům stále dokola totéž. Ale hlavní důvod, proč jsem si zřídila profil s tématem fyzioterapie, byl, že jsem k tomu měla spoustu myšlenek, psala jsem si je různě po papírech a do mobilu. Měla jsem potřebu nějak je utřídit – a zapisování na instagram to vyřešilo. Proto jsem na něm zpočátku měla pouze textové příspěvky. Až později mi došlo, že dnes už málokdo čte, že musím začít dělat videa.

Vaše nejsledovanější video nese název Ser ve dřepu. Je vám drsnější mluva vlastní?

Vůbec. Doma jsme měli vulgarismy zakázané. V soukromí dnes mluvím sprostě, jen když jsem opravdu hodně naštvaná. Instagram bohužel funguje tak, že musíte lidi šokovat, aby vám věnovali pozornost. Řeknou si: „Co je to za strašnou ženskou?“ Naštvu je, a oni díky tomu video dokoukají a něco užitečného se dozvědí.