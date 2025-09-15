V Paříži zrovna probíhal nálet, když ve městě okupovaném nacisty přišla 17. ledna 1944 na svět Françoise Madeleine Hardyová. Narodila se jako jedna ze dvou nemanželských dcer svobodné matky Madeleine Hardyové a ženatého Étienna Dillarda. Ředitel továrny na počítací stroje pocházel z movité buržoazní rodiny, přesto se o své dcery moc nestaral. Viděl je zřídka a alimenty i školné zapomínal platit. Dívenka tak pravidelně trávila víkendy se svými prarodiči z matčiny strany. Babička ji však šikanovala, srážela její sebevědomí, kritizovala vzhled a děda s ní moc nemluvil.
Byla hospitalizována, uvedena do umělého spánku a málem zemřela. V důsledku léčby už pak nemohla zpívat a v médiích mluvila o eutanazii.