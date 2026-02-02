Dokážete odhadnout, kolik osobností se vám za dvacet let existence magazínu Ona Dnes vystřídalo před objektivem?
Abych byla upřímná, nikdy jsem to nepočítala a myslím, že je to přesně ten typ čísla, který člověku začne docházet až zpětně. Rozhodně jich ale byly stovky. Když se ohlédnu, zjišťuju, že jsem vlastně dokumentovala několik etap české kultury a společnosti. A že každý portrét je malý otisk doby, i když je to „jenom“ fotka.
Jaké osobnosti vám nejvíc utkvěly v paměti?
Navždycky mi zůstanou v paměti lidé, u kterých se během našeho setkání stalo něco hluboce opravdového. Mám na mysli třeba okamžiky, kdy se dokážou přirozeně uvolnit, nebo chvíle, kdy jsem při společné práci pocítila zvláštní klid a sounáležitost. Z profesního hlediska si pamatuju osobnosti, které mají výrazný vnitřní život. Nemusejí být hlasité nebo významné navenek, ale jakmile se na ně díváte skrz hledáček fotoaparátu, vidíte jejich příběh.
Fotka na obálce má během sekundy říct: Zastav se, podívej se. Musí upoutat, ale nesmí být laciná.