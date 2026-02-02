Schoulila se mu do klína. Lucie Robinson o focení Formana i pravidlech Jiřího Bartošky

Premium

Fotogalerie 12

Lucie Robinson | foto: Lucie Robinson

Lenka Švábová
Magazín Ona Dnes slaví právě v těchto dnech dvacáté narozeniny. Jednou z žen, které stály u jeho z rodu a provázely ho po celou dobu existence, je Lucie Robinson, přední česká portrétní a módní fotografka, vizuální umělkyně, vášnivá kuchařka a máma pěti dětí. A v rozhovoru o sobě prozradila mnohem víc.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Dokážete odhadnout, kolik osobností se vám za dvacet let existence magazínu Ona Dnes vystřídalo před objektivem?
Abych byla upřímná, nikdy jsem to nepočítala a myslím, že je to přesně ten typ čísla, který člověku začne docházet až zpětně. Rozhodně jich ale byly stovky. Když se ohlédnu, zjišťuju, že jsem vlastně dokumentovala několik etap české kultury a společnosti. A že každý portrét je malý otisk doby, i když je to „jenom“ fotka.

Jaké osobnosti vám nejvíc utkvěly v paměti?
Navždycky mi zůstanou v paměti lidé, u kterých se během našeho setkání stalo něco hluboce opravdového. Mám na mysli třeba okamžiky, kdy se dokážou přirozeně uvolnit, nebo chvíle, kdy jsem při společné práci pocítila zvláštní klid a sounáležitost. Z profesního hlediska si pamatuju osobnosti, které mají výrazný vnitřní život. Nemusejí být hlasité nebo významné navenek, ale jakmile se na ně díváte skrz hledáček fotoaparátu, vidíte jejich příběh.

Fotka na obálce má během sekundy říct: Zastav se, podívej se. Musí upoutat, ale nesmí být laciná.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách

Ilustrační fotografie

Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...

Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka

Podle Ivany mívá její partner občas špatnou náladu, a to ze zvláštního důvodu:...

Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...

Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů

Dnes je zná spousta lidí po celém světě. Známí už ale tito VIP byli v době, kdy...

Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...

Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování

Osobnosti, se kterými se osud nepáral. A to rovnou na place nebo jevišti.

Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...

Jsou stejně staré, přesto jiné. Porovnejte slavné herečky

Jsou stejně staré, ale vypadají často, jako kdyby je dělilo několik let. Jen...

Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé...

Horoskop na první únorový týden: Co čeká vaše znamení?

horoskop

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

2. února 2026

Příběh Ireny: Zamilovala jsem se do mladšího kolegy, mám se rozvést?

Ilustrační snímek

Nemělo se to asi stát, ale stalo se. Můj dosavadní život je vzhůru nohama a to kvůli jednomu člověku, který loni nastoupil k nám do práce. Bude mi čtyřicet a myslela jsem si, že tohle se mně stát...

2. února 2026

Užijte si ples ve velkém stylu. V těchto kouscích vás nepřehlédnou

Stříbrné šaty vyniknou na drobných blondýnkách, které rozzáří. Špagetová...

Nezáleží na tom, jestli vyrážíte na maturitní ples svého potomka, hasičský bál nebo jinou společenskou událost. Za všech okolností jistě chcete, aby vám to slušelo a zároveň jste se cítila pohodlně....

2. února 2026

Móda ve znamení hygge. Je hřejivá, pohodlná, láká k zachumlání

Svetr, ze kterého už na první pohled sálá příjemné teplo, je základem šatníku...

Buďte trendy, buďte v pohodě. A jako bonus tak světu dokážete, že je vám dobře a teplo. Vyzkoušejte nosit hygge.

2. února 2026

Schoulila se mu do klína. Lucie Robinson o focení Formana i pravidlech Jiřího Bartošky

Premium
Lucie Robinson

Magazín Ona Dnes slaví právě v těchto dnech dvacáté narozeniny. Jednou z žen, které stály u jeho z rodu a provázely ho po celou dobu existence, je Lucie Robinson, přední česká portrétní a módní...

2. února 2026

Jak dostat toxiny z těla. Jednoduchý detox, který zvládnete doma

Ilustrační fotografie

Únava, zažívací obtíže nebo problémy s pletí mohou být signálem, že je tělo přetížené toxiny. Ukážeme vám jednoduché kroky, jak pomocí stravy, tekutin, bylinek a pohybu podpořit přirozenou očistu...

2. února 2026

Tělo vysílá varovné signály. Infarkt je letitý proces, nevznikne hned, líčí kardiolog

Premium
Richard Češka

Tělo často nebolí a udeří bez jediného varování. „Třeba vysoký cholesterol nebo vysoký krevní tlak se často nijak neprojevují. Mohou probíhat zcela bez příznaků. Není náhodou, že se jim říká ‚tiší...

1. února 2026

Ta druhá dává hlas skleněným dětem. Sourozenci často suplují asistenty

Z filmu Ta druhá

Dokumentární film Ta druhá, nominovaný na Českého lva, otevírá dosud přehlížené téma „skleněných dětí“, tedy sourozenců dětí, které vyžadují speciální péči rodičů. Nenásilnou formou tak poukazuje na...

1. února 2026

Zařaďte božská chia semínka. Jídlu dodají sytost a potřebnou vlákninu

Chia semínka

Jsou zdravá, levná a chutná. Zařaďte je do svého jídelníčku a nebudete litovat! Chia semínka jsou cenným zdrojem vlákniny.

1. února 2026

Láska, která přežila skandály i vzdálenost. Páry, jež všichni odepisovali

Páry, které jsou spolu navzdory všem předpokladům, že spolu nevydrží.

Podívejte se do galerie na páry, které zvládly vztahy na dálku, vzestupy i pády v kariéře nebo románky. Společnost předvídala, že jim to nevydrží, přesto jsou stále spolu a i přes pár skandálů jim to...

1. února 2026

Zůstaňte ještě v zimním režimu. Pleť si zaslouží pořádnou péči

Ilustrační snímek

Náhlé a výrazné změny teplot, mráz i suchý vzduch narušují přirozenou obranyschopnost pleti, umocňují ztrátu vlhkosti a zapříčiňují podráždění. Dopřejte jí proto čas přizpůsobit se ztíženým...

1. února 2026

Pět nádorů, na které v Česku nejčastěji umíráme. Poznejte včas příznaky

Ilustrační fotografie

Rakovina se během života dotkne téměř každé rodiny. V Česku jí onemocní zhruba třetina lidí a u řady pacientů je odhalena až v pokročilém stadiu. Které nádory jsou nejčastější příčinou úmrtí, jaké...

1. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.