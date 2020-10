Muže jsem fotila jen zavražděné, říká fotografka zločinů Cosy Nostry

Pro levicový deník L’Ora dokumentovala Letizia Battaglia jako první italská fotoreportérka zločiny sicilské mafiánské organizace Cosa Nostra. Dnes platí nejen za nejznámější a nejdůležitější fotoreportérku současnosti, ale i za ekologicky, sociálně a feministicky angažovanou rebelku a Evropanku s vizemi.

V dětství buď v klášteře, nebo doma

Narodila se 5. března 1935 v sicilském hlavním městě Palermo a až do svých osmi let vyrůstala v severoitalském Terstu. Když se vrátila do Palerma, byla zpočátku šokovaná. Našla na hlubokém jihu naprosto jiný svět. Svět zaostalý, ve kterém platily dávno překonané a zastaralé představy o roli žen ve společnosti. Její panovačný otec ji donutil navštěvovat klášterní školu a odpoledne ji zavíral doma. Na Sicílii si totiž v té době dívky nesměly hrát venku.

Aby se z tohoto prostředí vymanila, vdala se už v šestnácti letech. V určitém smyslu se dostala z louže pod okap. Její manžel, bohatý dědic místní pražírny kávy, ztělesňoval přesně typ „sicilský macho“. Letizia musela vést smutný život přizpůsobivé, neprotestující manželky a matky. Toužila studovat, ale i v tom jí manžel zabránil. V tomto manželství vychovala tři dcery.

Od psychoanalýzy k fotografii

Proslavily ji především reportážní snímky dokumentující krvavé praktiky sicilské mafie, za své dílo obdržela spoustu mezinárodních cen.

O jejím boji s mafií vznikl dokumentární film Battaglia - una donna contro la mafia a loňský snímek Shooting the Mafia. Objevila se i ve filmu Wima Wenderse Přestřelka v Palermu.

Vystavovala po celém světě: v Centre Pompidou v Paříži, ve Velké Británii, v Americe, v Brazílii i v Kanadě.

K radikální změně v jejím životě došlo až po patnácti letech bolestného respektování archaických tradic. Jednoho dne voda přetekla a Letizia se nervově zhroutila. Lékaři i psychoterapeuti byli bezradní, pomohla jí až psychoanalýza. Rozhodla se pro definitivní změnu. Opustila manžela a odstěhovala se s dětmi do Milána. Začala úplně nový život: stala se novinářkou. Zpočátku pracovala jako kulturní korespondentka pro levicový deník L’Ora. Fotografovat se naučila sama, začala později a skoro náhodou, když se od ní žádala i fotodokumentace.

V Miláně se seznámila s výrazně mladším Francem Zecchinem (ročník 1953), který se stal jejím partnerem životním i pracovním. Žili spolu 19 let. V roce 1974 se vrátila do Palerma, kde pracovala jako hlavní reportérka a fotografka deníku L’Ora. Tady nastává její velmi intenzivní životní období ve službách reportážní fotografie. Palermo právě prožívá dobu nejkrvavějších mafiánských válek o nadvládu mezi tamními klany. Letizia Battaglia je na místě činu vždy jako jedna z prvních.

Letizia Battaglia

Krvavý archiv

Tisíce jejích černobílých fotografií dokumentují interní vztahy uvnitř band a jejich působení na společnost. „Když se dívám na své snímky, vidím krev, krev, krev,“ říká Battaglia ve filmu Shooting the Mafia nad záběrem mrtvého těla. Našla ho jednoho slunného rána v roce 1980 vedle hromady beden od pomerančů. Je to jedna z jejích nejslavnějších fotografií. „Když se vydáte na místo vraždy, jste konfrontováni s celým utrpením světa. Protože je-li někdo násilím připraven o život, je to naprosto nepřijatelné,“ říká.



Letizia Battaglia s Francem Zecchinem dodávali mezinárodním médiím nejpůsobivější snímky mafiánských deliktů. Mrtví byli na denním pořádku. V jednom z rozhovorů prohlásila, že si tenkrát připadala jako „pohyblivá márnice“. „Najednou jsem měla krvavý archiv,“ dodává.

Inspirace Michelangelem

Její snímky ovšem nikdy nebyly bulvární nebo senzacechtivé. Byly kompozičně promyšlené, s velkou vypovídací schopností a na vysoké umělecké úrovni. Dokazují to četná mezinárodní vyznamenání a ceny. Kompozice jejích fotografií ovlivňovaly obrazy velkých starých mistrů: „Miluji umění, hlavně období renesance z 16. století. Inspiruje mě nejen Michelangelo, ale i současní umělci.“ Letizia Battaglia se neomezuje jen na dokumentaci mafiánských zvěrstev, ráda zachycuje i život obyčejných lidí na ulici, na trhu, v bídných domech a ženy a muže při práci i hrající si děti na ulicích.



Letizia Battaglia

Když zesílí mafie, odjíždí do Paříže

Kromě fotografování se angažuje také v environmentální a komunální politice. Své hlavní poslání a cíl vidí v osvobození Itálie od mafie. Stává se aktivní poslankyní antimafiánské strany La Rete. V 90. letech jako politička na plný úvazek prosazuje hlavně zvýšení kvality života obyvatel Palerma. Na nábřeží, kde byly dřív ilegální skládky s odpadem, buduje promenádu s náměstíčky, alejí stromů a lavičkami. Její zásluhou prokoukne i historické centrum Palerma. Přestože má Letizia své kořeny na Sicílii a velmi ji miluje, když vidí, jak mafie v jejím rodném městě opět posiluje, obrací se k Palermu zády a zklamaně odchází do Paříže. Nicméně v roce 2005 se opět vrací.



Letizia Battaglia, která svými fotografiemi odvážně bojovala proti mafii, byla několikrát ohrožena, musela zavřít i své nakladatelství Edizioni della Battaglia kvůli vymáhání výpalného. Její práce dodnes mnozí na Sicílii považují za „hanobení, urážení rodného hnízda“. Uznání se dočkala především mimo tento krásný, ale stále ještě v mnoha ohledech „banditský“ ostrov. Je první evropskou ženou, která obdržela ve Spojených státech prestižní cenu Eugena Smithe za humanistickou fotografii (1985). V roce 2017 byla v New York Times zařazena mezi 11 „mimořádných žen“ roku.



Před třemi lety uskutečnila svůj sen a založila v Palermu Mezinárodní centrum fotografie. Organizuje zde výstavy věnované historické i současné fotografii. Battaglia je jednou z nejdůležitějších kronikářek sicilské společnosti. Zachytila život v chudinských čtvrtích i v palácích aristokratů. Dnes se věnuje fotografování žen a dětí při hledaní čistoty a nevinnosti. Co se týká fotografování mužů, reaguje šibeničním humorem: „Fotila jsem jen ty zavražděné.“