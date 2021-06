Jak nebýt fotbalovou vdovou aneb návod pro ženy během Eura

Máme za sebou hokejový šampionát v Lotyšsku, na léto se chystá olympiáda v Tokiu a před pár dny odstartovalo fotbalové Euro. Uff... Co to znamená pro ženy? „Měly by být v tomto období ke svým mužům tolerantnější,“ radí Jitka Douchová, psycholožka se specializací na partnerské vztahy.