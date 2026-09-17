FOBO Paralýza z lepších vyhlídek
Míváte problém vybrat si film na večer, na ploše máte třicet rozkliknutých záložek s hotely, mezi kterými se rozhodujete při výběru dovolené, nebo se potýkáte s chronickou neschopností zavázat se ve vztahu? Možná je vaším problémem FOBO (Fear of Better Options) – mimochodem tento fenomén popsal autor již zmíněného termínu FOMO, investor Patrick McGinnis.
Co to je? Neodbytný strach, že hned za rohem existuje ještě dokonalejší varianta, než je ta současná. Člověk tak neustále kalkuluje, váhá a v konečném důsledku často nezvolí nic. Výsledkem je psychické vyčerpání a neschopnost pořádně si užít přítomnost.
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Tisíce rozhodnutí denně. Proč máte večer pocit, že vám exploduje hlava?
Jak z toho ven: Nastavte si pravidlo „dostatečně dobré“. Místo maximální dokonalosti hledejte variantu, která splňuje vaše klíčové parametry, a jakmile ji najdete, přestaňte dál pátrat. U drobných rozhodnutí si nastavte časový limit – například deset minut na výběr a dost.