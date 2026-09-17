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FOMO je out, o slovo se hlásí FOBO. Které novodobé zkratky nám kradou klid?

Johana Křížková
Termín FOMO (Fear of Missing Out) vyjadřující strach, že nám v životě nebo na sociálních sítích něco zásadního uteče, pravděpodobně znáte. Jenže digitální doba jde dál a nenechá naše podvědomí na pokoji. Spousta možností a neustálé připojení k internetu umožnují vznik celé řady dalších psychologických pastí. Víte, jaké „strachy“ skrytě ovládají vaše chování a jak se jich zbavit?
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Ilustrační snímek

FOBO Paralýza z lepších vyhlídek

Míváte problém vybrat si film na večer, na ploše máte třicet rozkliknutých záložek s hotely, mezi kterými se rozhodujete při výběru dovolené, nebo se potýkáte s chronickou neschopností zavázat se ve vztahu? Možná je vaším problémem FOBO (Fear of Better Options) – mimochodem tento fenomén popsal autor již zmíněného termínu FOMO, investor Patrick McGinnis.

Co to je? Neodbytný strach, že hned za rohem existuje ještě dokonalejší varianta, než je ta současná. Člověk tak neustále kalkuluje, váhá a v konečném důsledku často nezvolí nic. Výsledkem je psychické vyčerpání a neschopnost pořádně si užít přítomnost.

Tisíce rozhodnutí denně. Proč máte večer pocit, že vám exploduje hlava?

Jak z toho ven: Nastavte si pravidlo „dostatečně dobré“. Místo maximální dokonalosti hledejte variantu, která splňuje vaše klíčové parametry, a jakmile ji najdete, přestaňte dál pátrat. U drobných rozhodnutí si nastavte časový limit – například deset minut na výběr a dost.



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