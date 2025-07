Část 1/4

FOMO je zkratka pro fear of missing out, tedy strach z toho, že nám něco důležitého uniká. Že se všem ostatním děje něco zajímavého, mají lepší společenský život, dovolenou nebo třeba oběd.

I když se nejedná o psychologickou diagnózu, je to něco, s čím se terapeuti v posledních letech setkávali čím dál častěji. Zejména vlivem rozšíření sociálních sítí, které tento pocit mohou pohánět a také zvyšovat úzkosti nebo stres.

Jenže právě na sítích to aktuálně vypadá, že je FOMO na ústupu. Nahrazuje ho nový pocit a nová zkratka – FOBI. Fear of being included (nebo invited) znamená obavu z toho, že nás někdo zahrne do svých plánů, jejichž součástí bychom raději nebyli.