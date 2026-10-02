Přijde výplata, vy zaplatíte nájem nebo hypotéku, benzin, nějaké předplatné, nakoupíte jídlo, objednáte si z internetu pár zásilek a občas zajdete na kávu a... na konci měsíce se výplata tváří, jako by na účtu nikdy nebyla. Kam ty peníze pořád mizejí?
„Stále je to problém velkého množství lidí a je jedno, jestli v práci dostáváte třicet tisíc nebo šedesát. Spousta lidí nemá přehled o svých výdajích,“ míní finanční poradkyně a lektorka z platformy Zatraceně dobré rady Jarka Popelka.
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Do podcastu NA KAFI přinesla spoustu užitečných rad, jak zkrotit svůj měsíční rozpočet, najít díry, kudy peníze utíkají, nebo jak si upevnit své finanční zdraví.
„Není hned potřeba sestavovat nějakou složitou finanční bilanci, tříhodinový plán a podobně. Pro začátek si stačí na konci měsíce nebo v první den výplaty stáhnout z internetového bankovnictví měsíční výpis z účtu. Ideálně si jej vytisknout a projet si položku po položce,“ radí Jarka Popelka.
Dodala, že spousta lidí už má v tomto momentě blok a do výpisu se nakonec nepodívá, protože je strašně náročné oprostit se od emocí a nehodnotit se. Nijak se netyranizovat za to, co se poslední měsíc na bankovním účtu událo. „Pokud máme problém ve financích a třeba se stydíme za to, jak fungujeme, máme tendence do těch tvrdých dat promítat emoce, dělat tyto souhrny s odporem, se záští vůči penězům nebo i vůči sobě, a to je špatně,“ míní.
Dalším naučeným omylem, který musí u lidí vyvracet, je ten, že když nevycházíme s penězi, musíme vydělávat více. „I já jsem v tomhle přesvědčení dlouho žila, ale není to pravda. Protože pak se ukáže, že když vyděláváme víc, utrácíme víc. A pokud neumíme pracovat s tím, co máme, pak je je úplně jedno, jak vysoký je náš příjem, protože to skončí pokaždé stejně.“
Dovednost, kterou nás nikdo neučil
Je to zvláštní paradox: automaticky se od nás očekává, že jako dospělí budeme mít své peníze pod kontrolou, současné dospělé generace to však nikdo nenaučil a v rodinách se dřív o penězích často ani nemluvilo. Některým lidem tak zoufale chybí ucelená finanční gramotnost.
Jarka Popelka
Jak tedy mít peníze pod kontrolu? „Neznamená to, že máme na účtu nějakou ohromnou částku. Mít peníze pod kontrolou znamená to, že o nich máme přehled, že moc dobře víme, kolik nás stojí naše bydlení, kolik nás stojí jídlo, kolik nás stojí koníčky nebo různé záliby. Podle toho pak určujeme částky a řídíme peníze dopředu. Pokud je máme pod kontrolou, zaplatíme nečekaný výdaj z rezervy a nemusíme sahat na spoření dětí, do kontokorentu či si brát půjčku. Ale pokud nevíme ani toto, nedokážeme řídit nic. Přijde nějaký výdaj, se kterým jsme nepočítali a my se zadlužíme,“ popisuje nejčastější případy s tím, že nejlepším ukazatelem finanční kontroly je náš vnitřní klid.
Na čem se dá uspořit nejsnadněji? „Na věcech, které si dopřáváme navíc a nejsou nutné. Třeba na kávě na benzince, nebo na předplatném, na které jsme dávno zapomněli,“ radí Jarka Popelka s tím, že takové položky jsou motivační, protože je možné je škrtnout hned.
Sama tak fungovala rok, když se zbavovala vlastního dluhu: byla striktní a přísná a skutečně si zapisovala každou korunu, nedopřála si žádnou kávu. „Raději jsem se dobrovolně na rok hodně omezila, věděla jsem, proč to dělám, ale jakmile jsem se zbavila dluhů, začala jsem s těmi penězi pracovat zase trochu jinak,“ řekla v podcastu. Dnes má připravený budget i na ranní kávy na ulici, investuje do nemovitostí a má vybudovaný majetek i dostatečné finanční rezervy.
Zároveň radí každému úspornému systému dát jasný deadline. „Člověk musí mít jasný plán a cíl, jinak dlouhodobé nepohodlí vzdá.“
Život bez rezervy
V podcastu NA KAFI Jarka Popelka uvedla, že klienti často přichází bez jakékoli finanční rezervy. „Často nemají buď žádnou rezervu, nebo velice nízkou. Jejich bezpečnostní rezerva často také není oddělená od ostatních peněz ani od jakéhokoli dalšího spoření, což je špatně. Musíme si určit jasné pravidlo, že na rezervu sáhneme jen v případě, že se stane toto, toto, toto... jinak se stává, že když lidé nevycházejí, sahají klidně každý měsíc do peněz, které naspořili. Tímto způsobem si ale nový návyk neupevníme.“
Bezpečnostní rezerva by podle ní měla být tři až šest měsíčních výdajů. „Pro někoho to může být v jeden moment dost vysoká částka, obzvlášť, pokud ji doposud nikdy v životě nenaspořil, pak jej ta suma může paralyzovat a nikdy se k ní nedobere. Pojďme si ale říct, že ji nemusíme dát dohromady zítra a ani za rok, je potřeba si to rozvrhnout. A nedávejme si za cíl hned tu vysokou částku, klidně začněte třeba jen s deseti tisíci. Sice nás to nezachrání, ale je to skvělý první krok.“
Spousta párů mezi sebou peníze nesdílí
S Jarkou Popelkou jsme NA KAFI probraly i peníze ve vztahu. Ty totiž můžou zadělat na velký problém, zvláště, když se o nich nemluví.
„Páry to spolu dost často transparentně nesdílejí a tady si myslím, že dělají velkou chybu. Jak spolu mohou plánovat budoucnost, když nebudu vědět, co si ten druhý může dovolit? Jak můžu plánovat třeba společný výlet? Nemusíme spolu sdílet vše, ale partner by měl vědět, kolik beru, jaké jsou moje dluhy, případně jaké jsou moje úspory a jaké jsou moje plány,“ míní.
A co když ve vztahu vládne finanční nevěra? „Je to hodně zajímavý pojem. V praxi to znamená, že některé ženy nebo muži před sebou schovávají peníze. Chápu, že je dobré mít nějaká zadní vrátka, ale nevidím důvod, proč je nemít transparentní...“
S dluhy je dobré vyjít na světlo hned na začátku vztahu a ne čekat, až už se plánuje svatba. „Na prvním rande bych to nevytahovala, ale jakmile pocítíte, že vztah zvážní, vyložte karty na stůl. To, že o nich nebudete mluvit, je přece nevyzmizíkuje. I to vám navíc ukáže, jak moc je váš vztah silný, jak moc se můžeme spolehnout jeden na druhého,“ vzkázala.
Nakolik si své finanční zvyky odnášíme z našich rodin a nakolik je můžeme měnit? Kterou první věc můžeme udělat ještě dnes, aby se náš přístup k penězům do budoucna zlepšil? Co když chce člověk odkládat na rezervu nebo si spořit, ale zároveň musí splácet dluhy nebo třeba kreditku? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s Jarkou Popelkou.