S přelomem roku přichází čas na bilancování. Doporučila byste udělat si i finanční rozvahu?
Ano. Často totiž vídám, že si lidé pečlivě vedou evidenci svých financí, ale už si nenajdou čas na její vyhodnocení. Pokud se k těmto číslům nevracíme, ztrácí jejich zapisování smysl. Proto doporučuju právě teď, na přelomu roku, zhodnotit uplynulé období i svou aktuální situaci. Díky tomu můžeme v následujícím roce dělat lepší finanční rozhodnutí.
Na co bychom se při hodnocení financí měli zaměřit?
Nejjednodušší je začít u svých finančních cílů a zkontrolovat, do jaké míry se nám je podařilo splnit. Typickým příkladem je rozpočet. Při bilanci hodnotím, jak jsem ho v průběhu roku dodržovala, a pokud v něm vidím nějaký velký výkyv, přemýšlím nad tím, kde vznikl a co ho způsobilo.
U naší starší dcery, které je pět, pracujeme s jednoduchým systémem dvou pokladniček – jedna je na útraty, tedy v našem případě často bonbony a lízátka, druhá na investice.