Zatraceně dobrá rada: Zaplaťte nejdřív sobě, vysvětluje finanční expertka

Premium

Fotogalerie 3

Jarka Popelka | foto: Michal Fanta

  20:00
Před necelými deseti lety měla dluhy přes půl milionu, dnes vlastní osm investičních bytů a firmu Zatraceně dobré rady, jejímuž názvu zůstává věrná. Finanční expertka Jarka Popelka je rozdává klientům, na sítích a pár z nich prozradila i v našem rozhovoru.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

S přelomem roku přichází čas na bilancování. Doporučila byste udělat si i finanční rozvahu?
Ano. Často totiž vídám, že si lidé pečlivě vedou evidenci svých financí, ale už si nenajdou čas na její vyhodnocení. Pokud se k těmto číslům nevracíme, ztrácí jejich zapisování smysl. Proto doporučuju právě teď, na přelomu roku, zhodnotit uplynulé období i svou aktuální situaci. Díky tomu můžeme v následujícím roce dělat lepší finanční rozhodnutí.

Na co bychom se při hodnocení financí měli zaměřit?
Nejjednodušší je začít u svých finančních cílů a zkontrolovat, do jaké míry se nám je podařilo splnit. Typickým příkladem je rozpočet. Při bilanci hodnotím, jak jsem ho v průběhu roku dodržovala, a pokud v něm vidím nějaký velký výkyv, přemýšlím nad tím, kde vznikl a co ho způsobilo.

U naší starší dcery, které je pět, pracujeme s jednoduchým systémem dvou pokladniček – jedna je na útraty, tedy v našem případě často bonbony a lízátka, druhá na investice.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Jak se během roku měnily slavné hvězdy? Jejich vzhled bere dech

Proměny slavných hvězd v roce 2025.

Podívejte se do naší galerie na významné osobnosti světového šoubyznysu, které v roce 2025 šokovaly svým vzhledem. Měnily barvu vlasů, účesy, hubly, nechaly si dělat facelift i jiné plastiky. A...

KVÍZ: Znáte dvojice z vánočních filmů a pohádek? Hrajte o krásné dárky od Ježíška!

Pavel Trávníček a Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Princezna a princ, anděl a čert, hodný chuďas a lakomý boháč... Nebo taky dva věční singles, co to dají o Vánocích konečně dohromady. Ty nejikoničtější postavy ze svátečních pohádek i romantických...

Gisele Bündchenová a její sexy pózy, které by zvládla jen hadí žena

Modelka je jako laňka i po několika porodech

Brazilská supermodelka Gisele Bündchenová má v pětačtyřiceti letech tři děti a postavu jako za mlada. K tomu je navíc super ohebná a v kondici je jako modelky o desítky let mladší. Podívejte se do...

Podívejte se, které krásky ukázaly v roce 2025 nejnaditější dekolty

Tyto krásky letos ukázaly své nadité dekolty.

Některé mají přírodní poprsí, jiné si ho nechaly zvětšit za pomoci silikonových implantátů. Tak či tak, v roce 2025 těmto dámám málokdo dokázal koukat do očí. Ukázaly se na červeném koberci s naditým...

Sexy sestřička o Vánocích volí samotu, za vším stojí touha po klidu

Sexy sestřička a její vánoční edice

Osmatřicetiletá Hayli Hooperová v minulosti prozradila, že kromě práce zdravotní sestry vykonává ještě další profesi. Své známé šokovala, když se přiznala k práci striptérky. Dnes už se nad jejím...

Poslední roky života chci dělat práci, která má smysl, říká Rosťa Vaněk

Rostislav Vaněk založil charitativní iniciativu Děti dětem a plní přání...

I přes vlastní onemocnění pomáhá Rostislav Vaněk ostatním. Založil iniciativu Děti dětem a pro handicapované děti pořádá charitativní akce, kterých se účastní i jejich vrstevníci. „Když jsem ležel v...

30. prosince 2025

Když děti mluví rodičům do života. Jak na spory nejen o majetek?

Ilustrační snímek

Spory o majetek, zakazování nových partnerských vztahů, nárokování si volného času mámy a táty… „Když to nesplníš, neuvidíš vnoučata,“ padá pak častý trest. Kdy už to není v pořádku?

30. prosince 2025

Pentagram, Horovo oko či kruh. Víte, co značí tajemné symboly?

Ilustrační snímek

Kolem nás se jich od počátku věků nachází mnoho. Dokážeme určovat symboly barev i čísel, detaily v architektuře i v hudbě. Víme však, jaký význam mají symboly magické?

30. prosince 2025

Silvestrovské pohoštění podle Pepy Nemravy a dalších hvězd sociálních sítí

Sýrové kanapky

Je jedna noc v roce, kdy se nepočítají kalorie, kdy se smějeme o něco hlasitěji a kdy i obyčejná pomazánka chutná výjimečně. Silvestr není jen o ohňostrojích a přípitcích, je hlavně o stole plném...

30. prosince 2025

KVÍZ: Žaludek, střeva a mikrobiom. Kolik toho víte o trávení?

Ilustrační fotografie

Trávení ovlivňuje naši energii, imunitu i náladu. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte své zažívání – od žaludku až po střevní mikrobiom. Zvládnete všech 10 otázek správně? Pokud ano, můžete...

vydáno 30. prosince 2025

Tatarák s topinkou

Tatarák s topinkou
Recept

Lehké

30 min

Posuňte váš tatarák na vyšší level s tímto receptem.

Zatraceně dobrá rada: Zaplaťte nejdřív sobě, vysvětluje finanční expertka

Premium
Jarka Popelka

Před necelými deseti lety měla dluhy přes půl milionu, dnes vlastní osm investičních bytů a firmu Zatraceně dobré rady, jejímuž názvu zůstává věrná. Finanční expertka Jarka Popelka je rozdává...

29. prosince 2025

Kráska zmizela, pak ji rodina našla v hrozném stavu v nemocnici

Modelka má za sebou zážitek, který by nikomu nepřála.

Třiatřicetiletá modelka Anželika Tartanová má za sebou zážitek, který pro ni byl zřejmě natolik traumatizující, že si přesně nepamatuje, co se jí stalo. Zraněnou ji rodina našla v nemocnici po...

29. prosince 2025  10:32

Chlapeček se narodil bez končetin, už nyní je hvězdou internetu

I bez rukou a nohou je chlapeček šťastným dítětem. „Má okolo sebe tolik lásky a...

Když mladí manželé Tyler a Bonnie z USA zjistili, že čekají dítě, byli nadšením bez sebe. Ani v nejmenším je nenapadlo, že by s jejich miminkem mohlo být něco v nepořádku. Když dorazili do nemocnice...

29. prosince 2025  8:24

Párty může začít: Recepty na nápadité silvestrovské občerstvení

Ve spolupráci
Plněné chlebíčky s receptem od Dr.Oetker

Silvestr je tady co nevidět a s ním přichází i ta nejlepší část roku: nefalšovaná párty! Ať už chystáte bujaré veselí s přáteli, nebo klidné posezení v úzkém kruhu rodiny, jedno platí beze zbytku –...

29. prosince 2025

Novinky v prevenci u lékaře 2026. Největší změny čekají lidi po 40

ilustrační snímek

Od začátku roku 2026 platí novinky v preventivních prohlídkách u praktických lékařů a také změny ve screeningových programech pro včasný záchyt některých závažných onemocnění. Změny se týkají všech...

29. prosince 2025

Toxický rodič způsobuje dětem traumata. Tato znamení vám napoví

Ilustrační snímek

Slovem toxicita se často plýtvá. Výstižnější termín bychom však hledali jen těžko. Toxický může být vztah, šéf nebo partner. Zkrátka ten, jehož přítomnost nás ničí. A co když je takový dokonce rodič?

29. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.