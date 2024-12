Dejte mi to písemně. Při fextingu si hlídejte emoce i ostrá slova

Fexting už jste určitě zažili několikrát, jen jste netušili, že pro to existuje výraz. Vznikl z anglického fighting over the text a poprvé ho zřejmě použila manželka amerického prezidenta Jill Bidenová, když přiznala, že se občas se svým mužem hádá po textovkách, aby se při „vyříkávání“ manželských půtek vyhnula všudypřítomným očím a uším agentů tajných služeb.

Až později prý zjistila, že se prezidentská komunikace archivuje. Pár podobných archivních záznamů má nejspíš v telefonu nebo e-mailové schránce řada z nás a nejspíš na ně nebudeme dvakrát pyšní. Zahrnují totiž obviňování, výčitky, ba i výhrůžky. Pohybují se od diskusí typu „nechal jsi ručník na podlaze“ až po řešení opravdu vážných vztahových problémů.