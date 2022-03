Fetišisté mezi námi. Máme se mít na pozoru, nebo jde o neškodnou „úchylku“?

Když se řekne fetišista, co si vybavíte? Dost možná slizouna, který pod rouškou noci krade z prádelních šňůr dámské kalhotky, na internetu se na na nebohých ženách pokouší vyloudit použité spodní prádlo, případně se ukájí nad lodičkami s nebezpečně vysokými podpatky. Jak už asi tušíte, je to pohled poněkud zkreslený. V takovém případě bychom totiž tenhle článek mohli po dvou větách ukončit. Téma fetišismu je ale mnohem obšírnější, peprnější a také zajímavější. Nejprve si pojďme objasnit, co fetišismus vlastně je.

Lehký fetiš může milostný život příjemně okořenit. Každá změna je vítána, notabene v dlouhodobém vztahu. Takže zapomeňte na stud a experimentujte!