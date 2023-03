Randím s sugar daddym. Mezigenerační vztahy nejsou jen o sexu a penězích

Docela nedávno mi do zpráv na Instagramu přistál vzkaz od staršího, ne úplně atraktivního muže, který si říkal Louis. Zdvořile se omluvil za narušení mého soukromí a sdělil mi, že se poohlíží po své sugar baby, o kterou by se mohl starat a platit jí pět tisíc dolarů týdně za to, že s ním bude každý den chatovat.

„Bez sexuálního obsahu. Platit budu přes PayPal,“ dodal. Mám mu prý dát vědět, zda mám zájem, a popřál mi krásný den. Bylo mi jasné, že všechno je jinak. Je tu totiž nová doba.