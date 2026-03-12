Papal a papal. Jakub vážil 170 kilo, v Extrémních proměnách si zachránil život

Karolína Snellgrove
Fyzička a zdravotní stav třiatřicetiletého Jakuba měly k ideálu daleko. Na vině byla sedavá práce, denně tři hodiny dojíždění autem a nekonečný přísun nezdravých potravin. Manželka a děti chtěly, aby byl táta, který vážil 170 kilogramů, zdravý a fungoval jako rodič i partner. Řešení našli v pořadu Extrémní proměny.
Fyzička a zdravotní stav třiatřicetiletého Jakuba měly k ideálu daleko. Pomoc našel v pořadu Extrémní proměny.

Jakub Chládek (33) pracuje v Německu jako disponent v mezinárodní kamionové dopravě, kde plánuje trasy, jízdy a směny řidičů. Jde o čistě sedavou práci, do které navíc denně skoro tři hodiny dojíždí autem. Po cestě měl ve zvyku se ládovat nezdravými věcmi: energetickými nápoji, sladkými limonádami, donuty nebo párky v rohlíku.

Jakubova maminka Lenka si myslí, že jeho obezita má prapůvod už v útlém dětství. Syn se jí narodil v pouhých šestnácti letech, když byla sama ještě dítě. Všichni jí tehdy říkali, že musí papat. „Papal a papal a papal. Když už jsem nechtěla, aby papal, a snažila jsem se to nějak korigovat, zjistila jsem, že chodí potají jíst.“ Po bytě nacházela schované obaly od paštik a salámů.

„Koupím si rád čokoládu, koupím si rád oříšky, koupím si rád brambůrky. A během deseti minut to zmizí,“ přiblížil své chutě Jakub a jedním dechem dodal: „Pak je mi tak blbě, že se proklínám, ale stejně je to druhý den to samý.“

Jakubova maminka si ohledně jeho stravování v pořadu nebrala servítky: „Myslím si, že mu bohužel chutná, a čím víc mu chutná, tím je línější.“ Nedostatek pohybu a nezdravá strava se na Jakubovi nevyhnutelně podepsaly. „Je naučený a zvyklý žít v tomhle těle, ale to tělo přibývá a přibývá,“ popisovala. „Uvědomuje si to, ale nedokáže s tím bojovat. I když má vedle sebe ženu, která se mu snaží pomoct, a říká mu to celá rodina. Ta chuť je tam opravdu veliká.“

„Koupím si rád čokoládu, koupím si rád oříšky, koupím si rád brambůrky. A během deseti minut to zmizí,“ přiblížil své chutě Jakub.

Zdálo se, že víc než samotného Jakuba jeho hmotnost trápila jeho manželku Lucii. „Nikdy jsem ho nezažila hubeného a aktivního,“ podotkla. „Byl línej a vždycky rád ležel u televize. Já byla ta, která běhala, ať už kolem dětí, nebo kolem něj.“

Podle ní Jakub neví, o co přichází, protože spolu nikdy aktivní život nevedli. Až dosud mu domlouvala marně. „Děti rostou a budou si tě pamatovat takhle. Děti si pamatují přesně ty věci, které s tebou dělat nemůžou. Ty jsi je neučil jezdit na kole, nejezdil jsi s nimi na autíčkách, na pouti, na horské dráze,“ vyčítala mu.

Na to Jakub dokázal reagovat pouze tak, že tohle všechno ví. Lucie se pak se slzami v očích obrátila na tým Extrémních proměn: „Je nejvyšší čas a doufám, že mi s tím pomůžete, protože já už to nezvládnu.“

Jakub se v zrcadle viděl celý naposledy před pěti roky. „Vím, že mi čas protéká mezi prsty a ten domeček z karet, v uvozovkách americký sen: barák, rodina, pes, auto, se mi bortí. Nechci dopadnout tak, jak dopadl můj táta. Nechci být bez dětí, nechci být ten člověk, který je rozvedený,“ vrtěl hlavou.

Byl si ovšem vědomý toho, že sám na to nestačí. On a Lucie doufali, že řešení najdou v Extrémních proměnách. „Musím zhubnout, abych byl schopný dát tohle všechno, a ne že tady chcípnu na gauči. Vidím zkroušeného a tlustého chlapa, který si neváží toho, co má. Vypadám jako velkej pytel s**ček, který není ničeho schopný, nedokázal nic změnit a může si za to sám,“ nešetřil se Jakub.

Manželka Lucie už nad ním podle svých slov zlomila hůl. Jakub se totiž v minulosti několikrát rozhodl, že bude hubnout, nic z toho ale nikdy nebylo a on se opět vrátil ke svému starému životnímu stylu.

Vím, že jsi lenoch

Trenér Martin Košťál se Jakuba rozhodl oslovit na jeho narozeninové oslavě, kde mu rovnou připravil první úkol. Oslovil jej skrze video na tabletu, který mu donesl kurýr jako dárek: „Vím, že jsi docela lenoch a všechny svoje předchozí snahy o hubnutí jsi vzdal bez boje. Proto chci mít jistotu, že o to opravdu stojíš. Máš čtyři a půl minuty na to, aby ses ke mně dostal.“ Oba muže od sebe dělila vzdálenost půl kilometru.

Jakuba k Martinovi doprovodila celá rodina. Konečný čas na zdánlivě krátkých pět set metrů byl ovšem mnohem delší, než by všichni předpokládali. Martin byl přímo šokovaný: „Nečekal jsem, že na tom bude Jakub tak špatně. Půl kilometru za šest a půl minuty, a navíc to měl celé z kopce. Tak to je šílený.“ Jakub se místo toho, aby mu podal ruku, svalil vyčerpaný na zem.

Na druhou stranu ocenil Martin fakt, že Kuba zabojoval, což bylo podle jeho slov přesně to, co chtěl vidět. Velký bonus pak podle něj byla podpora rodiny. Byl rád, že u takto zásadního kroku byla. Před jejich zraky se Jakub také poprvé zvážil.

Váha ukázala 170 kilogramů. „Nejvíc si přeji, abych to zvládl a byl lepším otcem a manželem a abychom to dali společně,“ reagoval na prvním vážení viditelně dojatý Jakub. Extrémní proměny označil jako svou poslední šanci na život.

Ve hře je proměna i manželství

Jakub a Martin odjeli na třítýdenní bootcamp do Turecka. Změna začala okamžitě. „Připravil jsem si trénink, kde si Jakub sáhne na svoje dno,“ předestřel Martin. „Aby věděl, jak se cítí jeho manželka, když už nemůže, když je fyzicky na dně.“

Pod jeho dozorem Kuba běhal s různě těžkými závažími. Už během rozcvičky byl však na konci svých sil. „Je tohle ta tvoje pohodlnost?“ ptal se ho Martin, když jeho svěřenec místo běhu chodil. „Nejsem zvyklý na bolest, vždycky jsem se jí vyhýbal,“ přiznal Jakub.

Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo

Bolesti si v dalších dnech a týdnech užil hodně. „Jsem brutálně na s**čky, je to neskutečná dřina,“ stěžoval si, ale dále poctivě makal. Běhal, chodil po schodech, plaval, cvičil se závažími od brzkého rána až do večera. Těšil se přitom sice na rodinu, zároveň se mu ale nechtělo domů. „Soustředím se tu na sebe, doma už to tak jednoduché nebude,“ povzdechl si.

A opravdu to jednoduché nebylo, ale z jiného důvodu. Manželka Lucie psychicky neunesla jeho dlouhou nepřítomnost a byla očividně rozezlená. „Je to velká životní změna, kterou člověk v Proměnách prožívá, a na kterou potřebuje klid a zázemí. A to tady není,“ všiml si Luciina chování Martin.

Rozhodl se jí na chladné přivítání zeptat. „Ty se divíš, Martine?“ odpověděla. „Všichni plácají Kubu po rameni, jak je statečný, že se sebou konečně něco dělá, ale nikdo nevidí, co za tím je. Že já jsem na celý barák, na děti, na svoji práci a na chystání Vánoc úplně sama.“

Martin se jí ptal, jestli je vůbec ráda, že se její muž do Extrémních proměn dostal. „Jsem ráda,“ přisvědčila. „Ale není to jednoduché. Že všichni klepou na ramena jemu.“ Podle svých slov si uvědomila, že to bez něj zvládá i sama.

Jakub byl odhodlaný v proměně pokračovat stůj co stůj. Věděl, že to nedělá jen pro sebe, ale i pro rodinu. Martin mu nastavil tříměsíční cíl na 144 kilo. Snižování váhy mu měla ulehčit domácí posilovna, permanentka do sportovních zařízení, na míru sestavené jídelníčky a poukázka na nákup potravin.

Čekala ho také schůzka s nutričním terapeutem. Ten přijel až k nim domů a jeho i Lucii učil připravovat light verzi francouzských brambor. Jakub musel uznat, že chutnají stejně, ne-li lépe než klasická verze.

Pozor, epidemie. Obezita a nadváha postihne do roku 2050 většinu dospělých

Největší výzvou byla pro Jakuba práce. Dojíždění do Německa mu každý den zabere tři hodiny. Času na sport tak nebylo mnoho. Často musel cvičit po večerech a po nocích. Vztah s Lucií se nezlepšoval, ba naopak. Manželé se často hádali.

Jakub v reakci na to začal častěji vařit. „Když jsem se vrátil z bootcampu, Lůca víc vařila než teď. Nemám s tím problém, protože nechci poslouchat, že ona dělá všechno a já h**no,“ nebral si servítky Jakub. „Nechci poslouchat neustálé výčitky, že to stojí za p**u a že nic nedělám pro nás dva.“

Jakub byl ve stresu, což se podepsalo na jeho přístupu k proměně. Opět začal pít energetické drinky. Martin se obával, aby to jeho svěřenec nevzdal. Vytáhl ho proto na osobní trénink. Jakub měl ve sněhu valit pneumatiku do kopce. Martin mu při té příležitosti doporučil návštěvu psycholožky. „Ve hře není jen tvoje proměna, ale celé vaše manželství,“ řekl mu.

Psycholožka za Jakubem a Lucií přijela až domů. „Cítím se, jako bych byla jeho matka,“ přiznala Lucie. „Všechno za něho zařídím, všechno mu podstrojím. Všechno dělám já: obstarané děti, obstaraný barák, energie na to ptát se ho, jak se má.“ Lucie se bála, že její manžel bude sice hubený, ale ona skončí vyhořelá.

Jakub vyslovil přání myslet teď především na sebe, protože zatím byl ve svém žebříčku hodnot až na posledním místě. Rozmluva s psycholožkou páru pomohla. Začali se více věnovat jeden druhému a také dětem, společný čas často spojovali se sportovními aktivitami.

Jídlo mě ovládá

Tříměsíční vážení se kvapem blížilo a všichni byli nervózní. Kuba ovšem překvapil: prvního cíle se mu podařilo dosáhnout přesně. Shodil 26 kilo a jeho nová hmotnost nyní činila 144 kilo. Martin nastavil šestiměsíční cíl na 122 kilo.

Extrémní proměny

I ty nejobyčejnější fyzické úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Třináct odvážných dobrovolníků, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením profesionálního trenéra Martina Košťála a týmu odborníků změnit svůj osud a získat svoji druhou šanci na život.

Pořad se vysílá od 4. března 2026 každou středu ve 20:20 na TV Nova.

Vztah s manželkou šel opět z kopce. „Vždycky, když si myslím, že to jde správným směrem, tak se zase pohádáme,“ přiznal frustrovaný Jakub. „Začíná mě to brzdit, ovlivňovat.“ Manželé se spolu přestali bavit, řešili jen organizační věci.

Jakub na tom nebyl psychicky dobře. „Mám tendenci pohybovat se v těch starých vzorcích, sáhnout po něčem, co mě v rychlosti uspokojí.“ V minulosti měl sklony k emočnímu přejídání, což ho opět dohnalo. „Jídlo neovládám, jídlo ovládá mě.“

Martin si všiml, že když má Jakub podporu manželky, daří se mu hubnout snadněji. Připravil si tedy párový trénink, kde si museli navzájem pomáhat. Lucie ho podporovala i na dalších trénincích a Kuba viditelně ubýval na objemu.

Jak se šestiměsíční dřina vyplatila, se ukázalo na váze. Jakubovi se podařilo zhubnout na 124 kilo, cíl tedy nesplnil o dvě kila. Martin měl však jen pozitivní slova: „Musím tě ohromně pochválit za to, co jsi předvedl. Opravdu jsi makal a už víš, jak na to.“

Pro svého svěřence si připravil velké překvapení: přihlásil ho do soutěže Ironman 70.3 Hradec Králové s vírou, že toho „starého Kubu všichni podceňovali.“ Half Iron man je nejtěžší závod v historii českých Extrémních proměn. Jde o 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů na kole a 21,1 kilometrů běhu. Tedy dost i pro trénované sportovce.

Obezita je nemoc, zvyšuje i riziko rakoviny. Vyhledejte pomoc, radí lékaři

„Čekám neočekávatelné. Asi tam chcípnu,“ glosoval svou účast Jakub a pilně se připravoval. Nejenže „nechcípnul“, závod úspěšně dokončil. Neobešlo se to ovšem bez krize. Na kole dostal křeče do nohou a musel zastavit. „Křeče jsou jedna věc, ale řekl bych, že Kuba je teď dost rozhozený v hlavě,“ mínil Martin.

Jakub se ale sebral: „To dáme. Nějak!“ křičel a s úsměvem zabral do pedálů. „Jsi skvělý, Kubo!“ odpovídal Martin. „Když jsem tě poznal, tak jsi umíral u třetího angličáku!“ V cíli se trenér Martin neubránil slzám dojetí. Manželka byla na Jakuba náležitě hrdá a jejich problémy jako by se rozplynuly.

Že Jakub zvládne devítiměsíční vážení, už nikdo nepochyboval. A on skutečně nezklamal. Navážil 105 kilo a cíl splnil. Martin ho tak připustil na konzultaci s plastickým chirurgem, aby zjistil, zda je vhodným kandidátem pro operaci převislé kůže. Verdikt byl pozitivní.

Na závěrečném gala se Jakub ukázal už po operaci. A byl k nepoznání. „Cítím se uplakaně,“ přiznal emotivně. „Sám bych to nedokázal, sám bych se z toho gauče nezvedl.“ Za rok natáčení Extrémních proměn dokázal shodit 72 kilo. Dostal se tak pod vytouženou stovku: na gala navážil 98 kilogramů.

Obezita v Česku

Nadváha a obezita postihují v současné době téměř 60 % dospělých a téměř jedno ze tří dětí v Evropě. Také v České republice se výrazně nad zdravou váhou pohybuje více než 60 % lidí. Sečteme-li Čechy s nadváhou (BMI větší než 25), preobezitou (BMI 25 až 30) a obezitou (BMI větší než 30), vyjde nám, že se výrazně nad zdravou mírou pohybuje více než 60 % z nás.

Obezita je nejrozšířenější civilizační onemocnění a vyúsťuje ve zhruba třicet chorob. Nejčastěji v kardiovaskulární choroby provázené mrtvicemi a infarkty, cukrovku druhého typu, nádorová onemocnění, kloubní obtíže, poruchy spánku, deprese a chronická respirační onemocnění.

Zdroj: tisková zpráva Státního zdravotního ústavu ze 4. března 2024

