Matěj Černý (32) pochází z Karlových Varů, bydlí v Plzni a pracuje v zákaznickém servisu pro společnost specializující se na výrobu interiérů letadel. Před proměnou trávil většinu volného času zavřený doma – ve svém „království“, tedy pokoji plném technologií, ve kterém si rád skládá stavebnice a hraje počítačové hry.
„Bojím se, že mi umře. Nechtěla bych přežít vlastního syna,“ řekla v úvodu nové epizody Extrémních proměn Matějova maminka Monika. „Hodně rád dává a hodně rád pomáhá,“ popsala svého syna. Matěj už více než patnáct let dělá asistenta vozíčkářům.
„Je to hodný člověk, je obětavý, zlatíčko. Myslí na všechny okolo a nemyslí na sebe. Bolí nás, když vidíme, kam až se dostal,“ stýskala si. Jeho táta bez okolků kamerám sdělil, že na sebe jeho syn zkrátka a dobře „prděl“. Prý by si přál, aby se za sebe přestal stydět.
„Když jsem doma, tak si rád sednu k počítači a jsem v tichu a klidu a nic neřeším,“ popsal svůj režim Matěj. Zdravotních komplikací, které s sebou vysoká váha přináší, si byl samozřejmě vědom. „Když si lehnu, tak mám tep sto deset. Strach ze smrti je to, čeho se nejvíc bojím. Chci si ten život užít. Chci cestovat, chci milovat, chci mít děti a chci za sebou něco nechat. A kvůli tomu potřebuji nějakým způsobem pomoct,“ svěřil se Matěj.
Se svými rodiči však o svém fyzickém stavu a váze prakticky přestal komunikovat. „Uzavřel se do sebe a nechce o tom s námi mluvit. Mám jako máma strach, že jednou bouchne dveřmi a už se nevrátí kvůli tomu, že do něj pořád ryjeme,“ svěřila se se svými obavami Monika. Při každé výtce totiž Matěj pohrozí, že k nim přestane jezdit.
Při pohledu do zrcadla se Matěj okomentoval takto: „Není to hezký pohled. Je to na prd a bylo to lepší. Vidím velkého tlusťocha. To jsem nikdy nechtěl být a už to tak je. Je to prostě špatný.“
Motivaci budu muset najít
Trenér Martin Košťál překvapil Matěje na tréninku vozíčkářského florbalového týmu Meteor Plzeň. Matějovým svěřencům rovnou nabídl pozvánku na jeho galavečer. „Jsem tady ovšem hlavně kvůli tobě, abych tě pozval do Extrémních proměn,“ sdělil mu. Matěj byl viditelně zaražený, ale výzvu přijal. Hned druhý den měli spolu odjet do Turecka na třítýdenní bootcamp.
Matějovo vážení proběhlo ještě před odletem do Turecka, aby se ho mohli zúčastnit i rodiče. „Je na něm vidět, že zase přibral. Zase narostl. Stále s tím nic nedělá. Je to hrozně bolestivé. Bolest, strach, obava,“ okomentovala synův vzhled Monika.
První vážení ukázalo 170 kilogramů. Martina překvapilo, jak moc Matějova váha vzrostla během posledních let. Matěj totiž nebyl obézní vždy, asi padesát kilo nabral během posledních pěti nebo šesti let. „Matěj se odstěhoval, rozešel se se slečnou a je možné, že ten rozchod byl spouštěč,“ mínila Monika. Váhový cíl si Matěj a Martin stanovili dvojciferně, tedy na 99 kilogramů.
Během prvního tréninku na bootcampu se však objevily první varovné signály, že vše nepůjde tak hladce. „Tu motivaci si asi budu muset najít. Myslím, že mi to Martin bude muset vštípit,“ přiznal Matěj.
„Dneska je den, kdy vychází nový letecký simulátor, a já jsem tady. Trošku mě to štve,“ prohlásil Matěj později během bootcampu. Některé sporty se mu nepozdávaly. „Spinning nebude můj oblíbený typ sportu. Je to hrozně nepohodlné. Už se těším, až si sednu doma, zapnu počítač a zahraju si simulátor.“
Podobného odsuzujícího verdiktu se dočkala i některá jídla. „Já ty batáty fakt nesnáším. Je to fakt zdlouhavý, už bych byl rád v Čechách a dělal si věci po svém,“ lamentoval Matěj. „Až přijedu domů, tak se na dva dny zavřu a budu hrát. Úplně se na to těším,“ nechal se slyšet ve svém videodeníku.
Martin Košťál jeho proklamace vnímal a při nadšených promluvách o novém leteckém simulátoru se jen chytal za hlavu. „Mě ten Matesův postoj docela zaráží. Myslel jsem si, že touhle dobou už bude nastavený úplně jinak,“ pokrčil rameny, ale záhy v naději dodal: „Já pouštím Matěje domů s čistým svědomím. Nechci dělat nějaké závěry a věřím mu.“
Váha prostě neklesá
Doma Matěje čekala celá nadšená rodina. Martin mu nechal vybavit vlastní malou posilovnu, předal mu také poukázku na nákup potravin a permanentku do sportovních zařízení. Tříměsíční cíl nastavil na 141 kilo. „Bude to těžké, koukej makat,“ upozornil ho před odchodem. Motivací mělo být kolo, které zatím jen stálo v pokoji. Váhový limit jezdce byl totiž 140 kilo.
První problémy na sebe nenechaly dlouho čekat: nezvládnutá ranní rozcvička, zprávy trenérovi, že posilku vynechává, virtuální realita místo cvičení, spaní místo dalšího tréninku a omezující „nachcípání“. I když Matěj umí vařit, většinu teplých pokrmů na celý týden mu chystala maminka.
Měsíc před tříměsíčním vážením se Martin při kontrole pokroku nestačil divit. „Od bootcampu jsi zhubl kilo,“ konfrontoval svého svěřence šokovaně. „Jsem z toho přešlý, všechno dodržuju tak, jak mám,“ čertil se Matěj. Společně prošli jeho záznamy o cvičení. „On to odchodí, ten trénink. Ale dělá si to, jak chce a kdy chce. Ve finále, když se to sečte, tak váha prostě neklesá,“ zjistil Martin.
Maminka Monika ovšem byla spokojená. „Za mě je to hrozně vidět, já to vidím na oblečení. Nosí mikiny, které třeba nenosil čtyři roky.“ Koženou bundu, kterou oblékal ještě před nedávnem, na její popud vyhodil, protože mu údajně byla velká.
Tříměsíční vážení tomu ovšem úplně neodpovídalo. Matěj navážil 150,3 kilogramu, tedy o devět kilo více, než byl cíl. „Někde je chyba a ne jedna a ne malá,“ sdělil mu kriticky Martin. Rodiče nabádal, aby ho přestali chválit. „Já vím, že Matěje zbožňujete nade všechno. Je to váš syn a tak to má být. Ale zkuste vystoupit z role té mámy, která Matěje chválí a plácá po zádech. Trochu na něj šlápněte a popožeňte ho dopředu.“ Za další tři měsíce měl Matěj shodit 25 kilogramů.
Klobásky na zapřenou
Problémy ovšem pokračovaly. „Matěj se mi v poslední době vůbec nezdá. Přijde mi, že ztrácí energii, že ho to možná ani nebaví,“ informoval Martin. Svého svěřence vytáhl na soukromý dvoudenní bootcamp. Společně běhali, skákali a posilovali.
Při té příležitosti ho Martin opět zvážil. Vyšlo najevo, že od tříměsíčního vážení Matěj zhubl jen kilo a půl. „Když to řeknu blbě, tak jsi šel ráno na záchod,“ zkritizoval trenér Matěje. Ten se dušoval, že poctivě jí i cvičí. „Nejde to dolů, je to zastavený,“ slzel. Matějův kamarád Martinovi prozradil, že se Matěj špatně stravuje. Viděl ho prý jíst klobásky a sekanou v housce.
Martin proto Matěje opět vytáhl na čtrnáctidenní soustředění. Martina překvapilo, že si jeho svěřenec dovezl jiné kolo než to, které mu dali. „Je mi malé, brzdy nebrzdí moc na moji váhu,“ vysvětlil. Půjčil si proto od táty elektrokolo. „Matěj si chce všechno ulehčovat,“ povzdechl si trenér.
Pod jeho dozorem se mladý muž stravoval a pravidelně hýbal a změny byly vidět. Za dva týdny zhubl pět kilo. „Jak je možné, že tady zhubneš pět kilo a v Plzni nic?“ ptal se ho Martin. „Já vím, že v noci jíš,“ obvinil ho. Na počátku pobytu mu totiž dal glukometr, který ukázal, že během nocí Matějovi vystřelil cukr třeba na osm mmol/l. Matěj zapíral. „Asi nemá cenu se o tom bavit. Tak jo, čau,“ urazil se nakonec a odešel.
„Matěj zkrátka jenom podvádí a lže,“ nebral si servítky Martin. Vydal se za jeho rodiči, aby ho podle jeho slov „přestali hájit“. Ti mu sdělili, že na tom jejich syn není psychicky dobře, a že se jim to nelíbí.
„Vy jste normálně rodiče roku. Jste sen každého kluka. Aby měl mámu, která mu v jeho třiceti letech navaří, pomáháte mu úplně ve všem, ale upřímně, já si myslím, že to je to, co mu nepomáhá,“ vyložil Martin karty na stůl. Dohodli se, že mu přestanou vařit. Monika souhlasila jen neochotně.
Ani šestiměsíční vážení ovšem nedopadlo tak, jak mělo. Matěj navážil 129 kilo, tedy o čtyři kila více, než byl cíl. „Já jsem spokojená. Měla jsem strach, že to bude více,“ usmívala se maminka. Martin Matěje postrašil, že ho po dvou nesplněných cílech může vyhodit.
Místo toho se ho ovšem rozhodl motivovat: přihlásil Matěje na cyklistický závod o délce 100 km, který měl ujet za maximálně pět hodin. „Když ho neujedeš pod pět hodin, tak tvoje cesta v Extrémních proměnách končí,“ upozornil ho. Na přípravu měl Matěj měsíc. Martin si totiž všiml, že jeho svěřenec nejlépe funguje pod tlakem. Devítiměsíční cíl stanovil na 115 kilo.
Během závodu si Matěj sáhl na dno. „Máme jen šestnáct minut do pěti hodin,“ křičel na něho Martin před posledním stoupáním. Cílem projel v čase, byť jen taktak. Něco se v něm ovšem zlomilo a začalo na něm být vidět nadšení. „Já doufám, že ten Matěj, který dnes projel cílem, je ten Matěj, který to dotáhne do konce,“ řekl mu Martin.
Do cesty za vysněnou figurou se však opět postavila překážka. Matěj spadl z kola a skončil s dlahou na jedné ruce a sádrou na druhé. I přesto si dokázal najít cvičení, které zvládal. Na devítiměsíčním vážení už byl viditelně pohublý. Poprvé cíl nejen splnil, ale i předčil – navážil 112 kilo. Uznal přitom svoji chybu. „Dělal jsem si zkratky, ale nepřipouštěl jsem si, že je to špatně.“ Martin ocenil jeho sebereflexi, kterou podle něj neumí prokázat každý.
S úsměvem ho pustil na konzultaci k plastickému chirurgovi, který měl posoudit, zda je Matěj vhodným adeptem na operaci převislé kůže. Podkožního tuku měl ovšem ještě přebytek. Ve zbývajících měsících musel dohnat to, co na začátku zanedbal, aby mohl operaci podstoupit. Jeho váha měla být za další tři měsíce maximálně 99 kilogramů.
Na závěrečné gala proto přišel Matěj ještě před operací. I tak ovšem vypadal jako nový člověk. „Jsem šťastná, sluší mu to, je to borec,“ zářila maminka. Matěj přiznal, že změnu doznal i jeho soukromý život, našel si novou přítelkyni. Poslední vážení ukázalo, že dosáhl magické hranice 99 kilogramů – a to přesně. Dostal tedy vysněnou poukázku na operaci převislé kůže. Za rok shodil 71 kilogramů.