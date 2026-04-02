Nakažlivě optimistická Zuzana Balcarová (40) žije v Pardubicích se svým manželem a dvěma dětmi, devítiletým synem a dvanáctiletou dcerou. Pracuje v bance.
„V pubertě jsem byla statná,“ prozradila. Jejímu manželovi Michalovi to přišlo atraktivní: „Když jsem ji poznal, tak pro mě byla ideální. Krev a mlíko. Ta láska byla hodně velká. Rozuměli jsme si, sportovali, jezdili na kole.“ „Nějak se to ale za těch šestnáct, sedmnáct let úplně změnilo,“ navázala Zuzana a dodala: „Postupem času jsme zjistili, že máme jiný názor na výchovu dětí a přístup k životu. Takže jsem zajídala stresy.“
Jídlo a jeho konzumace se v jejich domácnosti staly zdrojem konfliktů, a Zuzana dokonce jedla potají, aby to manžel neviděl a nic neřešil. „Nedělá mi problém sníst dvě pizzy během večera,“ přiblížila své stravovací návyky ze svého nejoblíbenějšího místa v celém bytě, z gauče. „Už kolikrát jsem říkala, že zhubnu, že do toho jdu. Manžel už na to rezignoval. Ztratil ve mně důvěru.“ Zuzana svými problémy údajně nechtěla nikoho zatěžovat, a tak o nich nemluvila.
Michal se nechal slyšet, že svou ženu momentálně bere spíš jako spolubydlící. Tomu odpovídala i situace v ložnici: partneři spali odděleně. Michal se Zuzkou ani nechtěl chodit ven, na rovinu přiznal, že se za ni stydí. „Jste v okolí spousty lidí, ale uvnitř jste sám,“ hlesla viditelně pohnutá Zuzana.
Zuzana na tom nebyla dobře psychicky, ale ani fyzicky. „Můj nejhorší den v životě byl, když mi řekli, že mám roztroušenou sklerózu,“ svěřila se. „To bylo těžké a hodně mi to změnilo život. Máte strašně velké obavy a strachy. Když jsem šla večer spát, tak jsem se bála, že se ráno nebudu moct hýbat. Že nebudu moct mít děti nebo umřu ve čtyřiceti.“ Její maminka Jiřina dodala: „To si neumíte představit, jaké to je, když vašemu dítěti oznámí, že má takovou nemoc.“
Extrémní proměny
I ty nejobyčejnější fyzické úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Třináct odvážných dobrovolníků, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením profesionálního trenéra Martina Košťála a týmu odborníků změnit svůj osud a získat svoji druhou šanci na život.
Prvním příznakem roztroušené sklerózy, kterou jí diagnostikovali před čtrnácti lety, byla špatná hybnost pravé ruky: „Pro něco jsem sahala na stole a dala jsem ruku mimo. Stejně tak, když jsem si měla sáhnout na nos, tak mi ruka šla mimo.“
Na Zuzaně byla od samého počátku patrná velká vnitřní síla a odhodlání. „S roztroušenou sklerózou už jsem se srovnala,“ prohlásila neústupně. „Teď potřebuji řešit obezitu. Ten pohled do zrcadla… Je mi hrozně líto, že je takový, jaký je. Moje rodina je moje všechno. Můj život. Chci žít.“
Odmakal bych to za ni, kdybych mohl
Zuzaně se blýsklo na lepší časy. Do pořadu Extrémní proměny si ji vybral trenér Martin Košťál. „Zuzka se na světě dokáže poprat se vším kromě jedné věci, a to je závislost na jídle. Proto jsem se rozhodl, že jí s tím pomůžu,“ přiblížil své pohnutky.
Objevil se jako opravář na bowlingu, kam Zuzka chodí s rodinou. Poznala ho okamžitě. „Jsem strašně šťastná,“ smála se. Smích ji nakrátko přešel, když jí Martin oznámil, že se tady a teď, před zraky celé své rodiny, zváží. Zuzana se musela svléknout do spodního prádla a stoupnout si na váhu. Ta ukázala číslo 149.
„Nikdy bych neřekla, že se k tomuto číslu dopracuji,“ špitla a již pevněji dodala: „Nevím, proč si s touhle věcí nedokážu poradit. Vůbec nedokážu odhadnout, co ten rok přinese, ale chtěla bych, abychom byli zase fungující rodina.“ Manžel Michal prohlásil: „Kdybych mohl, tak tam jdu místo ní a odmakám to za ni. Ale to nejde, musí si to odmakat sama.“
Zuzanu následně vyšetřil obezitolog Evžen Machytka. Jeho úkolem bylo zjistit, zdali se se svou nemocí může pořadu účastnit. „Roztroušená skleróza je bohužel jedno velké tajemství a naprosto nevyzpytatelné onemocnění,“ řekl lékař. „Nejsme úplně schopni odhadnout, jestli dojde či nedojde k více či méně výraznému zhoršení.“ Prohlídka ukázala, že je Zuzka alespoň v nejbližší době způsobilá se účastnit Extrémních proměn. Hned další den tak s Martinem odletěla na třítýdenní bootcamp do Turecka.
Celou dobu byla nadšená a odhodlání z ní jen sršelo. První sportovní seancí byl trénink s balančními míči bosu. Zuzka při něm překonala menší krizi. Musela se vydýchat vsedě na zemi. „Teď nejsem schopná na tom bosu udržet rovnováhu,“ sípala. „Mám pocit, že bych spadla.“ Nakonec se ovšem vzchopila. „Byl to brutální výkon, jsem na tebe pyšný,“ pochválil ji trenér. Byl si jistý, že když toto zvládla, tak už ji nic nezastaví.
A měl pravdu. V Turecku Zuzka cvičila s nebývalou vytrvalostí. Zachutnalo jí i zdravé stravování: „Luxusní, nemůžu si to jídlo vynachválit.“ Díky vyváženosti stravy úplně ztratila chuť na sladké.
Nutriční terapeut ji naučil upéct oblíbenou pizzu, jejímž základem byl květák. Energetický příjem Zuzky odborníci snížili asi na polovinu, z 3000 kcal na 1 600 kcal. Příjem byl navýšen o 250 kcal ve dnech, kdy intenzivně sportovala.
Jsem sakra dobrá
Po návratu z Turecka ji vítala celá rodina včetně manžela, dětí, rodičů a bratra, nechyběly balónky a konfety. Od Martina dostala poukázku na potraviny, permanentku do sportovních zařízení a domácí posilovnu. Nechal jí také zarámovat bundu, do které by Zuzana ráda zhubla, jako motivaci. Tříměsíční cíl nastavil na 126 kilo.
Hubnoucí program měl na Zuzku skvělý vliv. „Od té doby, co jsem se vrátila z bootcampu, tak jsem si ani nevzpomněla, že mám roztroušenou sklerózu,“ pochlubila se. Poctivě cvičila, plavala a chodila po schodech. „Slovo výtah pro mě neexistuje,“ prozradila.
Manžel ji podporoval, seč mohl. Ochotně se staral o domácnost a připravoval jídlo, aby měla co nejvíce času pro sebe. Chodil s ní i do posilovny. „Je to mezi náma lepší. Moje proměna působí na nás všechny,“ mínila Zuzka.
Na tříměsíční vážení opět přišla celá rodina. Když Martin své svěřenkyni oznámil, že místo kýžených 126 se jí podařilo dosáhnout 121 kilogramů, nebyla sama, kdo se radostí a štěstím rozplakal. „Jsem na sebe strašně pyšná. Jsem sakra dobrá,“ jásala. Manžel jí předal dárek: nové kolo. Martin jí rovnou sdělil, že ho bude potřebovat – přihlásil ji totiž na cyklistický závod o délce 50 kilometrů.
„Zuzanko musím ti říct jednu věc,“ ozval se Zuzčin bratr Michal, který také bojuje s váhou. „Když vidím, jak ti to krásně jde, tak jsem se rozhodl, že do Extrémních proměn půjdu taky.“ V příštích týdnech a měsících cvičil pod vedením Martina spolu s ní. Byla to neobvyklá výzva, Michal je totiž na vozíku.
Pro nový život si dojedu
Když byla v nejlepším, nemoc se rozhodla dát Zuzaně stopku. „Mám ataku, což znamená zhoršení projevů nemoci, mám necitlivé celé lýtko jak zepředu tak zezadu,“ vysvětlila zkroušeně. Bylo třeba jet do Prahy k neurologovi. U něj dostala léky a nařízení, že má být několik dní v klidu.
I po uplynutí této doby musely být tréninky nenáročné. Rekonvalescence trvala celkově asi měsíc. „Já vím, že mě to nezdolá,“ prohlásila rezolutně Zuzana. „Dokonce mě to i vyburcovalo pro ten cyklistický závod. Už jen ten název: Kolo pro život. Já si pro ten nový život dojedu.“ A jak řekla, tak učinila. Závod i přes menší krizi dokončila. V cíli jí blahopřála celá dojatá rodina.
I přes měsíční výpadek, zapříčiněný nemocí, Zuzka šestiměsíčního cíle dosáhla. Navážila 103 kilo. Radost byla tak obrovská, že slzel i Martin. „S tím vším, čím jsi musela projít, splnit cíl a ještě ho podlézt – skvělá práce, jsem na tebe pyšný,“ pochválil ji. Dařilo se i jejímu bratrovi, který zhubl 20 kilo.
Zuzka s manželem přiznali, že mají klidné období, ale nemají na sebe moc času. Martin se je proto rozhodl vyslat na romantickou dovolenou k moři do Španělska. „Doufám, že tam bude fitko,“ smála se Zuzka. I na dovolené pilně cvičila, a dokonce vyzkoušela paddleboard, což byl jeden z jejích cílů.
Vztah s manželem se zlepšoval, ale jen pomalu a zlehka. „Musím se hodně snažit, dokázat jí, že o ni fakt ještě stojím,“ svěřil se Michal. „Oba se měníme, oba chceme ten spokojený vztah, ale asi oba potřebujeme více času,“ přiznala Zuzka. Její metou bylo především dokončit proměnu.
Zuzka tou dobou už zhubla natolik, že se mohla věnovat celé řadě sportů, o kterých dříve jen snila. Běhala, plavala, jezdila na bruslích a se synem na koloběžce. „Jsem aktivní máma, aktivní baba, která si chce užívat život,“ zářila.
Na devítiměsíční vážení dorazila v oné bundě, kterou měla zprvu zarámovanou jako motivaci. Změna byla markantní. Na první pohled bylo vidět, že cíl splnila. Navážila přesně 94 kilo.
Martin ji tak poslal k plastickému chirurgovi, kde měla zjistit, jestli je vhodnou adeptkou pro operaci převislé kůže. V jejím případě nejen na břiše, měla podstoupit také operaci povislých ňader. Verdikt byl příznivý. Kvůli roztroušené skleróze musela absolvovat zákrok nadvakrát, nejdříve prsa, potom břicho.
Na závěrečné gala už dorazila Zuzka po obou operacích. Vyloupla se z ní krásná žena. „Je úžasná, nádherná, moc jí to sluší,“ okomentovala její nové já dcera. „Nádherná,“ souhlasil manžel Michal. „Já jsem tak šťastná, dnes jsem dostala jeden z nejkrásnějších dárků,“ poděkovala jí maminka. Poslední vážení ukázalo, že Zuzka za rok shodila 68 kilo, její nová váha byla 81 kilo. I bratr slavil úspěchy, podařilo se mu zhubnout třicet kilo.