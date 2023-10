Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Pokud by se dalo něco označit za charakteristický znak téhle sympatické spisovatelky, která deset let života v Mexiku (v manželství s Mexičanem) zúročuje v zábavné knižní sérii, tak je to optimistický pohled na svět a smích. Eva Kubátová se dokáže na všechno dívat s nadhledem a její postřehy o Mexičanech jsou trefné. To potvrdila i v rozhovoru pro časopisu CityLife.