Evě Kiliánové bylo sedmadvacet let, když se ve Valencii začala jezdit formule 1. Shodou okolností tehdy ve Španělsku studovala a do toho si přivydělávala natáčením nejrůznějších reklam. Jako hosteska se pak zúčastnila i prvního závodu.

„Měla jsem výhodu, že jsem uměla španělsky i anglicky, takže jsem byla schopná spoustu věcí zařídit. Všimla si mě agentura, která zařizovala eventy pro Ferrari. Její majitelka mi v roce 2009 zavolala, jestli bych s nimi nechtěla jet do Abú Dhabí. Měl se tam zrovna konat první závod a potřebovali pomoc. Bez váhání jsem na to kývla,“ vypráví Eva a přiznává, že vůbec netušila, do čeho jde. Myslela si, že tam bude pracovat opět jako hosteska, do kufru si zabalila make-up i kulmu. V luxusním hotelu ale na ni čekala červená uniforma.