Dříve se sladilo i maso, lékaři léčili jídlem, říká antropoložka Eva Ferrarová

Co odbornici na jídlo nesmí chybět na velikonočním stole?

My jsme napůl italská rodina a náš velikonoční stůl potvrzuje pravidlo, že každá kultura má svá jídla a své rituály. Za českou stranu připravuji velikonoční nádivku, italská část rodiny miluje „torta pasqualina“, což je slaná buchta z kynutého těsta, do kterého se přidává strouhaný parmazán, vajíčka a pepř, a je plněná ricottou se špenátem. Vajíčka sice barvíme, ale přírodními barvivy a nezdobíme je, a místo velikonočního beránka míváme italskou velikonoční holubici.

Budoucnost patří rostlinné stravě. Jíst budeme více náhražky masa a také hmyz. Eva Ferrarová antropoložka jídla