Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Chytré telefony, sociální sítě, covid. Všechno tyto faktory výrazně ovlivnily návyky lidí ve společnosti a odsunuly etiketu do pozadí. O její návrat zpět usiluje lektorka a odbornice Iva Pluháčková, která etiketu vyučuje. Co je největší prohřešek dneška? A je důležitý první dojem? I to vysvětluje v rozhovoru pro Magazín Víkend DNES.