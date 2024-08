Jsme svázáni jakousi slušností, která se mění v přetvářku, míní Ester Geislerová

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Každý z nás vztahy řeší. Umělkyně Ester Geislerová ovšem o poznání víc. Točí se kolem nich její projekt Terapie sdílením a nyní je zakomponovala i do své výstavy nazvané Co jsme měli říct a neřekli, která je k vidění do 13. září v pražské galerii Kunsthalle. Co ji k tomu vedlo? Jak to má se vztahy ona sama? A proč plánuje seznamovací večer pro nezadané?