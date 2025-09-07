1 Skejťák
Začněme něčím uklidňujícím – skateboarding je styl, který je tu už pěkných pár desítek let a jistě ho taky znáte. A přitom je stejně cool i u dnešních teenagerů. Vypadá dost podobně! Volné kalhoty, velké tenisky, pytlovitá trika s nápisy, rozcuchané delší vlasy – a to všechno se spoustou barev a rozesmátým obličejem.
|
Skejťáci byli už za našich mladých let vyznavači svobody a pohody, hlavně žádný stres. Ti dnešní by k tomu řekli: „Chill, bro.“ A že je to styl vhodný i pro holky, o tom není vůbec sporu. Mrkněte se třeba na skvělý klip Dark Necessities od Red Hot Chili Peppers.