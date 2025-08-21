Strach z intimity lze popsat jako intenzivní obavu z fyzické, intelektuální nebo emocionální blízkosti s jiným člověkem. Lidé s tímto problémem mohou toužit po blízkých vztazích s ostatními, jejich strach je ovšem často vede k tomu, že od sebe druhé naopak odstrkují, nedokážou si udržet romantický vztah nebo blízké interakce všeobecně odmítají.
|
Co nás v sexu nejvíc děsí? I v intimních nočních můrách straší nové fenomény
I přes všeobecné přesvědčení se intimita netýká pouze sexuálních nebo romantických vztahů. Zde jsou nejčastější tipy blízkostí, které mohou v některých jedincích vyvolávat strach:
- Intimita fyzická – jde o sdílení fyzického kontaktu s ostatními prostřednictvím sexu, objímání, mazlení, líbání nebo nezávazného dotýkání.
- Intimita emoční – patří sem sdílení našich pocitů, kvůli kterým se cítíme zranitelní, dále sdílení společných emocí a možnost diskutovat o minulých vztazích, obavách nebo traumatech.
- Intimita intelektuální – jde o sdílení našich znalostí a nápadů s ostatními, patří sem sdílení našich zájmů, cílů i názorů na určité problémy.
- Intimita spirituální – sdílení filozofických přesvědčení nebo osobních hodnot s ostatními, včetně etiky, životního poslání a náboženství.
- Intimita zkušenostní – sdílení společných zájmů nebo aktivit s ostatními, patří sem vytváření pout kolem zájmů jako je například cestování nebo sport.