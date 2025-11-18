Příběh Barbory: Nebyla jiná možnost
Nepíše se mi to lehce, stydím se, ale už to musím nějak ventilovat. Zatím jsem se nedokázala svěřit ani nejlepší kamarádce, i když věřím, že by to pochopila, protože ví, v jaké situaci jsem se ocitla.
Je to pár let, co jsem prošla docela náročným rozvodem. Můj ex zničil celou naši rodinu i mou víru v lásku. O děti nestál, všechny naše úspory naházel do automatů, dokonce si pak na mé jméno vzal půjčku. Vše, co mi zůstalo, jsem musela investovat do právníka.
Ten sice zařídil, že děti mám ve výhradní péči, a částečně mě z toho vysekal, ale bez alimentů, které se bývalý neobtěžuje platit, a se všemi náklady na bydlení a jídlo jsem se ocitla v pasti.
Utáhnout domácnost z jednoho nuzného platu prostě nešlo. Brečet nad zpackaným životem jsem však dlouho nemohla, děti potřebovaly jíst a k tomu alespoň jednoho fungujícího rodiče, takže jsem se musela vykašlat na sebelítost a místo toho jsem se začala poohlížet po možnostech, jak získat další peníze.
Jenže když máte na krku tři neposedy a s tím související hromadu povinností, těžko můžete zvládat víc zaměstnání. Našla jsem si nějaké úklidy kanceláří, ale dlouho jsem to nevydržela.
Nechat na tu hodinu nebo dvě děti doma znamenalo, že po návratu budu moct začít gruntovat znovu. Nejstaršímu už sice bylo deset, i tak jsem ale celou dobu mimo domov trnula hrůzou – děti opravdu měly šílené nápady a nebály se je realizovat.
Neosvědčilo se ani to, když jsem si je vzala s sebou. Tehdy mi pak vyčinil šéf za hluk a moje kariéra uklízečky skončila. Nevzdala jsem se, roznášela letáky, tedy než jsem si zničila záda, zkoušela prodávat kosmetiku i nabízet pojištění, ale výsledky to nepřinášelo.
A pak jsem zase jednou hledala přivýdělek na internetu a v jedné skupině podobně zoufalých samoživitelek mě jistá diskutující odkázala na stránky, kde nabízeli práci z domova. Přímo mi doporučila firmu, u které si přivydělávala ona.
„Nejde o žádný prodej ani letadlo, neboj, stačí ti internet a platí slušně,“ napsala mi. Samozřejmě jsem začala pátrat po podrobnostech, protože to znělo fakt zajímavě. A v té společnosti opravdu někoho nového hledali Odpověděla jsem jim, že mám zájem, a pak už to šlo všechno hopem.
Ta práce skutečně nebyla fyzicky nijak náročná, když děti usnuly, zapnula jsem jen počítač a mohla začít. Ale... šlo o to, že mám laškovat s muži na placeném chatu a co nejdéle je udržet na příjmu. K tomu jsem musela používat různé nacvičené fráze a trochu koketovat.
Nic složitého, potíž byla v tom, že oni si mysleli, že jsem jakási o dvacet let mladší holka z falešného obrázku, a někteří se mi bohužel začali svěřovat. Ty jejich životní osudy mě naprosto dostávaly. Když jsem si však uvědomila, že jim nelhaly jen jejich bývalky, ale i já, začalo se ozývat moje svědomí.
Můj ex mi taky zasadil pěknou ránu, taky jsem byla ta, které někdo ublížil, a teď vlastně dělám to stejné dalším. Navíc pro peníze. Jo, výplata mi vždy vytrhne trn z paty, ale to ostatní kolem mě uvádí do depresí. Nepřestala jsem, nemám jinou možnost, ty peníze potřebuju. Jen mě to neskutečně ničí, ale nevím, jak z toho ven.
Barbora
