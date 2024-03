Pokud se někoho zeptáte, zda je tolerantní, zřejmě vám odpoví, že ano. Co to ale ta tolerantnost vlastně je? Pasivita? Ustrašená smířlivost? Či dokonce lhostejnost? Nebo to, že zavíráme oči před rozdíly a nic nám nevadí? Ve skutečnosti je tomu úplně jinak. Objektivní realita z pohledu duše neexistuje. Vše, co prožíváme, je následkem našeho vnitřního výběru toho, co nás na dané situaci zaujalo.

Tolerantnost je vlastnost, která na žebříčcích vlastností ideálního partnera často dominuje.