Už vaše jméno napovídá, že nejste Češka. Jak jste se sem dostala?

Na to se mě samozřejmě ptá každý… Narodila jsem se v ruské Kazani, v Praze žiju od sedmi let. Přestěhovaly jsme se sem s maminkou po rozvodu rodičů, a musím říct, že ze začátku to pro mě byl šok.