Jaké tradice se s těmito dny pojí a co je spojuje?
Dušičky a slavnost Všech svatých
Základem listopadových oslav je křesťanská tradice, která dny rozděluje následovně:
- 1. listopadu – slavnost Všech svatých (All Saints’ Day): Den zasvěcený uctění všech svatých – nejen těch, kteří mají v kalendáři vlastní svátek, ale i těch, kteří dosáhli svatosti a nejsou známi.
- 2. listopadu – Dušičky (All Souls’ Day): Památka zesnulých se slaví 2. listopadu a je věnována modlitbám a vzpomínce na všechny věrné zemřelé, zejména na duše v očistci.
V Česku se Dušičky staly především pietním svátkem klidu a vzpomínky. Základní tradice zahrnují:
- Návštěvy hřbitovů: Lidé navštěvují hřbitovy, uklízejí hroby a zdobí je květinami a věnci.
- Zapalování svíček: Zapálení svíček a světel na hrobech je ústředním rituálem. Světlo symbolizuje Krista a zároveň má duším zemřelých ukázat cestu nebo jim přinést úlevu.
- Staré zvyky: Dříve bylo zvykem rozdávat chudým pečivo zvané kosti nebo dušičky jako almužnu za duše. Dnes je tento zvyk vidět spíše ve folklorních rekonstrukcích.
Halloween: Masky, dýně a keltský Samhain
Světově nejrozšířenější je svátek Halloween, který se slaví 31. října a má svůj původ v dávné historii.
Kdy a proč se slaví Halloween?
Název Halloween vznikl zkrácením All Hallows’ Eve (Předvečer Všech svatých). Jeho kořeny sahají až ke keltskému svátku Samhain, který označoval konec léta, sklizně a příchod temné zimy. Keltové věřili, že v tuto noc se hranice mezi světem živých a mrtvých ztenčuje a duše se mohou vracet.
Kostýmy a masky
Dávní Keltové si oblékali masky a kostýmy, aby se zamaskovali před zlými duchy nebo aby je odehnali. Zvyk se do moderní podoby masek a kostýmů přenesl díky přistěhovalcům do USA z Irska. Dnes chodí děti ve strašidelných kostýmech od domu k domu a se slovy „trick or treat“ koledují od sousedů sladkost jako vykoupení. Pokud by nic nedostali, lakomcům by něco provedli.
Dýně a dekorace
Ústředním symbolem je vydlabaná dýně se strašidelným obličejem, tzv. jack-o’-lantern. Proč se vyřezávají dýně na Halloween? Tato tradice pochází z irské legendy o Jackovi, kterému nebylo dovoleno vstoupit do nebe ani do pekla, a tak bloudí se žhavým uhlíkem v řepě (později v dýni) coby lucernou.
Co mají společného Dušičky a Halloween?
Ačkoliv se liší formou, oba svátky mají společný původ: vzpomínku na mrtvé a víru, že v tomto období je hranice mezi světy tenčí, pouze za pomyslným závojem. Křesťanská slavnost Všech svatých a Halloween (Samhain) se na sebe historicky navršily a v různých kulturách si udržely různé prvky uctívání.
„Podobně se slavily Dušičky na našem území v době předkřesťanské. Slované, stejně jako Keltové, uctívali kolo roku – střídání ročních období – a oslavovali s tím spojené významné svátky. Jen jejich názvy byly jiné. Dušičky se ve slovanském prostředí nazývaly Dziady, Dědy, Rody nebo Navje a slavily se v rozporu se současnou tradicí dvakrát ročně – druhý termín byl na jaře,“ prozradila Ava Brožová, česká záhadoložka a spisovatelka.
„Docela zajímavým obyčejem bylo uctívání předků medovinou – ulévala se část nápoje na zem, a také vykuřování bylinami. Nevycházelo se po setmění zejména na křižovatky a ke studním. Dlabaly se řepy či tuříny a do nich se umísťovaly svíčky. Ještě v poválečném Československu se konaly na vesnicích průvody s vydlabanými řepami se svíčkou, nabodnutými na klacku. Zvláštní je poté spojení těchto rituálů s tradičním vzezřením Baby Jagy, která nosí na klacku napíchnutou lebku také se svíčkou, aby si svítila na cestu,“ dodala Ava Brožová.
Día de Muertos: Slavnostní oltáře a Catrina
Nejživější a nejbarevnější oslavou je Den mrtvých (Día de Muertos), slavený především v Mexiku, který ve velkém stylu probíhá po tři dny – od 31. října do 2. listopadu.
V Mexiku není vzpomínka smutná, ale slavnostní. Rodiny věří, že duše zemřelých se v tyto dny vracejí na krátkou návštěvu. Ústředním prvkem je ofrenda (oltář), který se staví doma. Zdobí se fotografiemi zesnulých, jejich oblíbenými jídly a nápoji, cukrovými lebkami (calaveras de azúcar) a zářivými květy měsíčku (cempasúchil), které mají duším ukazovat cestu domů.
Lidé se líčí a oblékají do elegantních kostýmů kostlivců s lebkami, přičemž nejznámější je postava La Catrina – symbol, který připomíná, že smrt je nevyhnutelná pro všechny bez rozdílu.
Jaká vzpomínka na blízké, které tu s námi už nejsou, je vám nejbližší? Ať už zapalujeme tichou svíčku na hrobě, vyřezáváme dýni, nebo stavíme barevný oltář, závěr podzimu nás nutí zastavit se a vzpomenout na ty, kteří nám chybí.