Říká se, že co nás nezabije, to nás posílí. Je to ale pravda? Někdo umí zvládnout krizi s lehkostí, jiný se pod tíhou potíží snadno zhroutí. Duševní odolnost každého z nás je individuální, Jak jste...

Je tady duben a s ním i další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co přinese čtvrtý měsíc jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho využít...

Čas na jarní přezutí. Tenisky jsou evergreen, bodují i balerínky

Konečně je to tady, všechno kvete, do nosu se derou svěží vůně a na obličeji hřejou sluneční paprsky. Vlahý vzduch vás žene ven, pořádně si to užít. No, a to chce samozřejmě nové boty!