Část 1/4

1. Malá životní inventura

Nejdřív byste si měli udělat čas, sednout si a pouvažovat nad tím, co vlastně prožíváte. Měl by kolem vás být klid aspoň na hodinu, ale i víc. Nejlepší by bylo, kdybyste v té době neměli nikoho doma, nikam jste se nechystali, nečekaly vás žádné povinnosti.

Budete se také muset obrnit trpělivostí a dopředu počítejte s tím, že to nebude zrovna příjemné, chcete-li odkrývat vrstvy svých pocitů. Vezměte papír a tužku a začněte psát, co vám vadí nebo čím se trápíte. Jděte na to pomalu, každou položku promyslete, naciťte.

Možná vám to nepůjde napoprvé, v tom případě to zkuste znovu nějaký další den. Anebo něco zvládnete, ovšem narazíte na bod seznamu, který pro vás bude příliš bolestivý. Pak se jím při tomto prvním pokusu nezabývejte. Vrátíte se k němu příště.

Až si seznam sepíšete, můžete ho přečíst nahlas. Když totiž člověk slyší na vlastní uši nějaké informace, jinak na ně reaguje, než když je jenom čte. Díky hlasu zjistíte, jaké máte pocity – je to horší, než jste si mysleli? Nebo naopak už v té chvíli vnímáte, že některé položky jsou tam skoro zbytečně, a divíte se, proč jste se kvůli nim trápili?

Důležité je, abyste k sobě byli maximálně upřímní, nebo se o to alespoň pokusili. Nehrajte před sebou divadlo, to by ve výsledku nikam nevedlo.