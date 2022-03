Co je to duše? Je hmotná, nebo ne? Co se s ní po smrti stane? Existuje vůbec? Z pohledu teologie či filozofie jistě, z pohledu exaktní vědy nikoliv. Aspoň zatím. Dle materialisty po nás po smrti kromě vzpomínek nezůstane nic než popel a prach. Z pohledu člověka spirituálního se duše z hmotného těla jen kamsi odstěhuje. Třeba do kosmu, do nebe, do pekla či do jiného člověka. Anebo do hlemýždě. Kdo ví.