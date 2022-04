Duo Kamelie: V 80. letech se nosila přirozenost, dnes si krásu můžete zaplatit

Prý jste nikdy neměly ponorku... Jak je to vůbec možné? Není to tak, že jste vlastně „hodné holky“ v tom nejlepším slova smyslu?

Dana: Ano, jsme zlatíčka! Tím to bude!

Hana: Ale abyste si to nemalovala, mockrát jsme se pohádaly, naštvaly se na sebe, nemluvily spolu, zkrátka tak, jak to mezi lidmi chodí. Pak jsme se zase usmířily, i když to šlo někdy ztěžka. Ale pokračovaly jsme dál. Někdy to chce vzít rozum do hrsti.

„Ein Kessel Buntes byl prestižní pořad, který i západní Němci záviděli těm východním.“