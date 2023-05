Strašák důchod? Kdepak, užijte si všechna pozitiva. Funguje to i v posteli

Tak to zkusme jinak. Povídejme si o stárnutí hezky, optimisticky. Jde to, nevěříte? | foto: Shutterstock

Každá životní fáze má něco do sebe. A díky každé z nich se rozvíjíme a posouváme dál. Proč by to se vstupem do seniorského věku mělo být jinak? Co nás vede k tomu myslet si, že tady cesta pomalu končí? Nenechte se vystrašit a vyzobejte z důchodu všechna pozitiva.